Журналиста похитили из его собственного дома под Киевом в первые дни полномасштабного вторжения.

В День Независимости Украины, 24 августа из российского плена вернулся корреспондент информационного агентства УНИАН Дмитрий Хилюк. Об этом сообщают журналисты УНИАН, которые фиксируют этот важный момент непосредственно на месте.

"Мы ждали эту новость годами. Каждый новый обмен пленных каждый раз усиливал надежду: скоро и наш Дмитрий будет дома. И вот - сегодня, в День Независимости, это произошло. 3 года, 5 месяцев и 21 день он находился в тюрьмах врага. Но те лаконичные и очень редкие известия, которые мы получали от украинцев, кто видел Дмитрия, свидетельствовали: несмотря на большое давление, он не сдался и не сломался под российским гнетом. Гордимся и благодарим за стойкость и силу, которая вдохновляет. Поздравляем дома!", - отметил Ярослав Пахольчук, генеральный директор 1+1 media.

Дмитрий Хилюк вместе с отцом были похищены российскими военными в начале марта прямо на улице в селе Козаровичи Киевской области, где проживала семья. Как и других местных мужчин, сначала их удерживали в промышленном здании на территории соседнего села. Оккупанты использовали похищенных гражданских как бесплатных рабов: заставляли копать окопы и траншеи для усиления позиций захватчиков.

Убегая с Киевщины под ударами Сил обороны, россияне забрали с собой часть гражданских заложников, в том числе и Дмитрия Хилюка. Его отца, пожилого мужчину, оккупанты решили отпустить.

Сначала Хилюка удерживали на территории Беларуси, затем - перевезли в Россию. С того момента информации о месте пребывания украинского журналиста, как и его состоянии, почти не было.

Но сегодня, наконец, произошло событие, которого долго ждал весь коллектив УНИАН: Дмитрий вернулся домой, к родным и близким.

"Коллеги, общественность, журналисты, мы готовы наконец объявить об этом: Дмитрий Хилюк официально дома. Хочется как можно скорее услышать его историю жизни в этот страшный период. Но просим вас сохранять право на приватность и действовать экологически, ведь путь возвращения из плена - очень ресурсный и нелегкий процесс, который не завершается с физическим возвращением на родную землю", - отметил Михаил Ганницкий, шеф-редактор информационного агентства УНИАН.

Плен Дмитрия Хилюка

Как писал УНИАН, последнее известие о пребывании Дмитрия в плену поступило в середине июня. Тогда сообщалось, что россияне незаконно удерживают его в исправительной колонии-7 в Пакино Владимирской области РФ. Такую информацию предоставил незадолго перед тем освобожденный из российского плена украинский военный из 36-й бригады морской пехоты.

По словам военного, он последний раз видел Хилюка в коридоре тюрьмы в начале мая 2025 года. Военный отмечал, что на тот момент на журналисте не было видно никаких видимых признаков жестокого обращения или травм.

Однако было известно, что Дмитрия удерживали в блоке №8, который является "самым строгим", и там всех украинских заключенных регулярно избивают и лишают пищи.

Другой бывший украинский пленный рассказал журналистам, что Хилюк очень изменился внешне, в частности он весил не более 45 килограммов.

