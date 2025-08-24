До своего переезда в Прованс британка считала, что хорошо разбирается во Франции.

Во время заграничных путешествий мы часто воспринимаем страну посещения как нечто условно единое и целое: если я увидел Париж, я увидел Францию. Но правда в том, что каждый регион страны имеет свои особенности, которые требуют отдельного изучения.

Британская журналистка Рэйчел Хози на страницах издания Business Insider рассказала, как получила культурный шок на юге Франции, хотя считала себя знатоком этой страны.

"Когда моему мужу предложили переехать на юг Франции по работе, мы не колебались. Прованс и Французская Ривьера известны своей красотой, мы говорим на французском, и это недалеко от нашего дома, Великобритании. Мы много раз отдыхали по всей Франции, так насколько другой может быть жизнь там на самом деле? Быстро после переезда я поняла, что на самом деле все совсем иначе", - пишет она.

Видео дня

Первое, что стало очевидным для Рэйчел - ее неплохой французский оказался совсем не таким, чем тот диалект, на котором разговаривают южане. Языковые ошибки стоили паре дорого в прямом смысле - недоразумения из-за языка обходились им в переплату и покупку ненужных или не тех услуг.

Еще одним открытием для британки стал менталитет водителей на юге Франции. Если в Париже автомобилисты "безусловно, имеют четкое представление о том, что считается безопасной дистанцией между транспортными средствами", то в Провансе водители "меняют полосу движения, имея между собой всего несколько футов". Закономерно, что половина автомобилей здесь имеют вмятины и царапины.

Неприятной неожиданностью для Рейчел и ее мужа стало то, что магазины в Провансе массово закрываются в обеденный перерыв. Так же многие рестораны открываются только в 19:00 и начинают заполняться посетителями ближе к 20:00.

"Переезд куда-то - это не то же самое, что отпуск, и здесь нужно много с чем разобраться. Наши коллеги-экспаты рассказывали нам, что нужно минимум шесть месяцев, чтобы освоиться. В конце концов, именно это делает жизнь за границей таким интересным и увлекательным начинанием, даже если у нас бывают моменты, когда мы просто хотим домой, где мы знаем, как все устроено", - признается Рэйчел.

Другие неочевидные особенности жизни за границей

Как писал УНИАН, разговорный английский полон сленговых слов. Часто жителей Британии не могут понять даже выходцы из других англоязычных стран. И этот момент стоит учесть туристам.

Также мы рассказывали о так называемых "ловушках для туристов " - неочевидных запретах в других странах, которые могут стать неожиданностью для иностранцев.

Вас также могут заинтересовать новости: