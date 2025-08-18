Праздники в сентябре Украина

В первый месяц осени украинцев ждет множество праздничных и памятных дней. В сентябре мы отмечаем День знаний, День памяти жертв фашизма, День памяти трагедии Бабьего Яра и не только.

Мы собрали в один список самые важные профессиональные, международные и православные праздники в сентябре.

Какие праздники в сентябре

Перейдем к тому, какие праздники в сентябре в Украине. Некоторые из них известны, тогда как про другие - мало кто слышал.

  • 1.09 - День знаний
  • 2.09 - День нотариата
  • 7.09 - День военной разведки Украины, День предпринимателя
  • 8.09 - День (международный) грамотности, День (международный) солидарности журналистов,  Рождество Пресвятой Богородицы
  • 9.09 - День (международный) красоты, День тестировщика
  • 10.09 - День (всемирный) предотвращения самоубийств
  • 13.09 - День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины
  • 14.09 - День танковых войск, День памяти жертв фашизма, День работников нефтегазовой промышленности, Воздвижение Креста Господня
  • 15.09 - День (международный) демократии
  • 17.09 - День спасателя в Украине, День HR-менеджера в Украине
  • 20.09 - День украинского рекрутера, День фармацевта 
  • 21.09 - День мира (украинский и международный), День работников леса в Украине
  • 22.09 - День партизанской славы в Украине
  • 25.09 - День (всемирный) моря
  • 27.09 - День (всемирный) туризма, 
  • 28.09 - День украинских машиностроителей, Всеукраинский день дошкольного образования, День (международный) глухих
  • 29.09 - День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога в Украине, День (всемирный) сердца
  • 30.09 - День (всемирный) библиотек, День (международный) переводчика
Выходные и робочие дни в сентябре

Праздничные выходные дни в сентябре ожидать не стоит. До окончания военного положения дополнительных дней отдыха из-за государственных праздников не дают, да и в первый месяц осени их нет.

Отдохнуть украинцы могут только в субботы и воскресенья. Таким образом в первый день осени будет восемь выходных дней и 22 - рабочих. Отдохнуть можно 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

