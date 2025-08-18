Ожидаются профессиональные, международные и церковные праздники в сентябре.

В первый месяц осени украинцев ждет множество праздничных и памятных дней. В сентябре мы отмечаем День знаний, День памяти жертв фашизма, День памяти трагедии Бабьего Яра и не только.

Мы собрали в один список самые важные профессиональные, международные и православные праздники в сентябре.

Какие праздники в сентябре

Перейдем к тому, какие праздники в сентябре в Украине. Некоторые из них известны, тогда как про другие - мало кто слышал.

1.09 - День знаний

2.09 - День нотариата

7.09 - День военной разведки Украины , День предпринимателя

, День предпринимателя 8.09 - День (международный) грамотности, День (международный) солидарности журналистов, Рождество Пресвятой Богородицы

9.09 - День (международный) красоты, День тестировщика

10.09 - День (всемирный) предотвращения самоубийств

13.09 - День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины

14.09 - День танковых войск , День памяти жертв фашизма, День работников нефтегазовой промышленности , Воздвижение Креста Господня

, , Воздвижение Креста Господня 15.09 - День (международный) демократии

17.09 - День спасателя в Украине , День HR-менеджера в Украине

, 20.09 - День украинского рекрутера, День фармацевта

21.09 - День мира (украинский и международный), День работников леса в Украине

(украинский и международный), 22.09 - День партизанской славы в Украине

25.09 - День (всемирный) моря

27.09 - День (всемирный) туризма,

28.09 - День украинских машиностроителей, Всеукраинский день дошкольного образования , День (международный) глухих

, День (международный) глухих 29.09 - День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога в Украине , День (всемирный) сердца

, День (всемирный) сердца 30.09 - День (всемирный) библиотек, День (международный) переводчика

Выходные и робочие дни в сентябре

Праздничные выходные дни в сентябре ожидать не стоит. До окончания военного положения дополнительных дней отдыха из-за государственных праздников не дают, да и в первый месяц осени их нет.

Отдохнуть украинцы могут только в субботы и воскресенья. Таким образом в первый день осени будет восемь выходных дней и 22 - рабочих. Отдохнуть можно 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.

