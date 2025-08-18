В первый месяц осени украинцев ждет множество праздничных и памятных дней. В сентябре мы отмечаем День знаний, День памяти жертв фашизма, День памяти трагедии Бабьего Яра и не только.
Мы собрали в один список самые важные профессиональные, международные и православные праздники в сентябре.
Какие праздники в сентябре
Перейдем к тому, какие праздники в сентябре в Украине. Некоторые из них известны, тогда как про другие - мало кто слышал.
- 1.09 - День знаний
- 2.09 - День нотариата
- 7.09 - День военной разведки Украины, День предпринимателя
- 8.09 - День (международный) грамотности, День (международный) солидарности журналистов, Рождество Пресвятой Богородицы
- 9.09 - День (международный) красоты, День тестировщика
- 10.09 - День (всемирный) предотвращения самоубийств
- 13.09 - День украинского кино, День физкультуры и спорта Украины
- 14.09 - День танковых войск, День памяти жертв фашизма, День работников нефтегазовой промышленности, Воздвижение Креста Господня
- 15.09 - День (международный) демократии
- 17.09 - День спасателя в Украине, День HR-менеджера в Украине
- 20.09 - День украинского рекрутера, День фармацевта
- 21.09 - День мира (украинский и международный), День работников леса в Украине
- 22.09 - День партизанской славы в Украине
- 25.09 - День (всемирный) моря
- 27.09 - День (всемирный) туризма,
- 28.09 - День украинских машиностроителей, Всеукраинский день дошкольного образования, День (международный) глухих
- 29.09 - День памяти трагедии Бабьего Яра, День отоларинголога в Украине, День (всемирный) сердца
- 30.09 - День (всемирный) библиотек, День (международный) переводчика
Выходные и робочие дни в сентябре
Праздничные выходные дни в сентябре ожидать не стоит. До окончания военного положения дополнительных дней отдыха из-за государственных праздников не дают, да и в первый месяц осени их нет.
Отдохнуть украинцы могут только в субботы и воскресенья. Таким образом в первый день осени будет восемь выходных дней и 22 - рабочих. Отдохнуть можно 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 числа.