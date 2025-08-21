По лунному календарю в августе осталось всего несколько дат, когда стоит сажать деревья и кусты.

Мало кто знает, но август является прекрасным временем, чтоб посадить разные кустарники и даже плодовые деревья. Если все сделать правильно, то они смогут нарастить корневую систему и достаточно окрепнуть для легкого прохождения зимы.

Мы разобрались, что не поздно посадить в августе и какие даты лучше выбирать.

Какие деревья можно сажать в августе

Начнем с того, какие плодовые деревья сажать в августе. Опытные садоводы выбирают груши и яблони. Обилие сортов позволяет подобрать те, которые подойдут для конкретного региона. Место для них нужно выбирать солнечное и тихое.

Кроме того, можно высадить морозостойкие сорта вишни и сливы, а на юге - персики и абрикосы. Самое важное - это выбрать правильный сорт и подходящее место. Там должно быть достаточно солнца и плодородная почва.

Хорошо в августе приживаются и кустарники, например, крыжовник и смородина. После посадки рекомендуется обрезать слабые и лишние побеги, чтоб они не оттягивали на себя энергию растений. Кроме того, это стимулирует их рост.

В южных областях в последний месяц лета можно сажать виноград, однако стоит выбирать морозостойкие сорта. Перед посадкой надо внести в грунт минеральные удобрения и компост, а в первые недели - обеспечить необходимый полив. Такой мощный старт очень поможет растениям.

Если же ваш сад уже укомплектован, можно задуматься о декоративных деревьях и кустах - посадить сирень, иву, калину или магнолию. Хорошо себя показывает и хвоя. В августе высаживают тую, сосну, пихту и ель.

Согласно лунному календарю сажать кустарники и деревья лучше всего 4–8, 16, 19–20, 25 августа, а вот 1, 9, 14–15, 22–24, 31 - стоит избегать, если хотите, чтоб они выросли большими и крепкими.

