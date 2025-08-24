По ее мнению, людям стоит искать то, что их объединяет, а не разногласия.

Мотивация идти защищать свою страну у каждого человека разная, высказала мнение старший боевой медик 412 полка Nemesis Елена Рыж (Иваненко) в интервью YouTube-каналу Воин Воли.

Военная рассказала, что очень часто слышит вопрос, какая у нее мотивация служить.

"Я говорю: "Какая еще мотивация? Почему вы меня постоянно это спрашиваете? Война в стране. Вот моя мотивация. Все"", - ответила Рыж.

Также она рассказала, что в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и часть Донбасса, тогда у нее не было желания служить. Более того, до полномасштабного российского вторжения в 2022 году военная не погружалась в детали.

"У меня была моя жизнь: моя работа, депрессии, которые постоянно проживаю, семья, к которой я в гости ездила в Одесскую область, мои путешествия, подружки. А оно где-то там и непонятно", - поделилась Рыж.

Однако, по ее словам, сейчас все по-другому. Также у девушки нередко спрашивают, что должно произойти, чтобы люди уже проснулись.

"Кто-то нуждается, чтобы его погладили по ручке и рассказали какие-то моменты, а кто-то нуждается, чтобы дали ему подзатыльник и сказали открыть глаза. Бывает по-разному", - сказала военный медик.

По ее мнению, есть и те, кто не откроет глаза даже если будет сидеть под дулом пулемета или ружья в подвале россиян.

"Это не будет для этого человека аргументом отказаться от этого отвратительного языка и перейти на свой родной, или в целом понять, что наши соседи - это демоны. Некоторым этого недостаточно", - рассказала военная.

Девушка поделилась, что сначала служила 2 года в пехоте и осталась живой. Поэтому, когда ей говорят, что многие люди испытывают суперсильный страх, для которых служба равна смерти, то она думает:

Боже, ты до сих пор так считаешь? Это странно. И снова возвращаемся к тому, что сколько не рассказывай людям, они могут тебя не слышать."

Она добавила, что людям нужно искать что-то общее друг в друге, а не разногласия.

"Не то, в чем мы с тобой разные, а в чем мы с тобой похожи, потому что это нас объединяет, сближает, дает нам возможности найти общие векторы, куда двигаться. Это дает нам будущее", - добавила Рыж.

Военная считает, что агрессию, которая накопилась у людей из-за потери дома, бессонные ночи, страх за свою жизнь, следует сливать на Россию, а не на соседей, которые громко слушают музыку или говорят не на том языке, который нравится.

"Люди в борьбе за себя, свои ценности, свое видение становятся сами тьмой. Мне иногда страшно", - поделилась военный медик.

При этом, девушка призывает отстаивать свою страну, бороться за справедливость и помнить, что в этой борьбе главное оставаться человеком.

Мобилизация в Украине

