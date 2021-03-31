В двух учебниках по истории Украины опубликовали карту, на которой отсутствует оккупированный Крым.
Как пишет "Историческая правда", речь идет об учебниках для 9-10 и 10-го классов. Ошибки заметили историки Валерий Рыжков и Виталий Скальский.
В частности, в учебнике "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (Уровень стандарта), Автор: А. К. Струкевич, издательство: "Грамота", 2018" четко видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.
В другом учебнике для учащихся 9-го класса этого же автора, что выдало то же издательство "Грамота" в 2017 году, Украина изображена также без аннексированного Россией полуострова.
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