Также Петреус выразил сомнение в том, что Путин и Зенленский встретятся.

Бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус выразил сомнение, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для обсуждения прекращения войны.

"Сейчас мало что заставляет нас в это верить", - констатировал Петреус в эфире телеканала ABC News. Генерал отметил, что всем, и даже президенту США Дональду Трампу должно быть ясно, что, несмотря на все его усилия, направленные на прекращение войны, Путин явно не намерен этого делать, если ему не предоставят Донбасс, за который ему пришлось бы воевать еще годами.

Петреус заявил, что в настоящее время "препятствием к миру" является именно Путин.

Также американский генерал считает, что властям США следует пересмотреть ограничения на некоторые виды оружия, которые они не будут поставлять Украине, и увеличить объем помощи, чтобы положить конец войне.

"Нам нужно изменить эту динамику, оказав Украине гораздо большую помощь, чем мы делали до сих пор. Снять ограничения, изъять $300 млрд замороженных российских активов, передав их Украине. Ввести дополнительные санкции против России, и ограничить экспорт нефти еще сильнее", - сказал Петреус.

Он допустил, что Пентагон ограничивает Украине использование определенных дальнобойных систем против России, полагая, что Путин все еще намерен заключить мировую:

"Но сейчас должно быть совершенно ясно, что это не так, и я надеюсь, что эта политика будет пересмотрена".

Переговоры о прекращении войны в Украине

15 августа на Аляске прошла встреча Трампа с Путиным. По ее итогам Трамп передал Зеленскому, что Кремль хочет заполучить весь Донбасс. Это будет считаться платой за мир в Украине.

Однако Зеленский уже не раз заявлял, что не намерен отдавать украинские земли оккупантам.

В настоящее время США, Украина и Европа разрабатывают гарантии безопасности, чтобы обеспечить соблюдение мира в Украине.

