Telegram тестирует возможность добавлять песни в статус профиля

Сейчас функция доступна только на десктопном приложении для macOS.

В Telegram тестируют новую функцию - музыкальные статусы для профилей. Сейчас её заметили в бета-версии клиента для macOS.

Фича работает просто: пользователь может выбрать трек из любого чата, запустить его и добавить в свой профиль кнопкой Add To Profile. После этого композиция будет отображаться у него в статусе, а все посетители профиля смогут видеть список добавленных песен.

Если нажать на конкретный трек, откроется плейлист с остальными композициями владельца аккаунта.

Пока что у Telegram нет встроенной музыкальной библиотеки, поэтому искать или загружать аудио придётся самому.

Когда фича доберётся до всех версий мессенджера - неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что в Telegram запустили верификацию личных аккаунтов. Первым, кто получил галочку верификации от социальной сети, стал ее владелец Павел Дуров.

Кроме того, недавно в Telegram появился официальный бот, который проверяет возраст пользователя по лицу. Нужен он для исполнения закона о безопасном интернете в Великобритании, который запрещает пользователям до 18 лет пользоваться многими интернет-ресурсами.

