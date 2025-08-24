Украине нужны гарантии безопасности от тех стран, которые с первого дня российской захватнической войны выступают на стороне Украины.

Большая и сильная украинская армия должна быть частью гарантий безопасности вместе с военным контингентом от стран из Коалиции желающих. Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни в Киеве.

"В Будапештском меморандуме Россия была одним из гарантов именно этой безопасности, в то же время и нарушила свои гарантии или свои обещания. Поэтому, мы не говорим о гарантиях безопасности от Российской Федерации. Мы говорим о гарантиях безопасности, которые будут нас защищать от Российской Федерации, от ее агрессии или повторения полномасштабных агрессивных шагов в будущем", - подчеркнул Зеленский.

Как пояснил Зеленский, по этой причине, круг стран, которые будут гарантировать Украине безопасность, должен быть таким, которым доверяет украинский народ.

"Народ Украины доверяет Коалиции желающих. Странам, которые были [рядом с Украиной] с самого начала этой агрессии. Например, страны, которые накладывали санкции за агрессию. Страны, которые давали оружие. Странам, которые обеспечивали гуманитарную поддержку. Страны, которые усиливали нас в моменты блэкаутов энергетически. Страны, которые помогают нам возвращать детей, людей из плена. И безусловно, номер один - страны, которые способны защитить Украину в небе, на море, на земле. Вопрос на земле, присутствие, как говорят boots on the ground (развертывание контингента иностранных военных в Украине после войны - УНИАН), для нас важно. Рано об этом говорить. Сначала будет подготовлена инфраструктура", - отметил Зеленский.

В то же время, по его словам, в этой инфраструктуре важную роль играет украинская армия.

"Частью гарантий безопасности должна быть сила украинской армии - большая украинская армия, отечественное производство. Все эти возможности. И также финансовые возможности", - подчеркнул Зеленский.

Гарантии безопасности для Украины

Как сообщал УНИАН, сейчас команды Украины, США и Европы работают над архитектурой гарантий безопасности и наработки могут быть готовы уже в ближайшие дни. Впрочем, Россия не демонстрирует никаких намерений к миру.

Как известно, россияне поднимают вопрос гарантий безопасности для себя. При этом, Зеленский не знает, каких гарантий хочет Россия, потому что ей никто не угрожает, а наоборот - россияне развязали захватническую войну против Украины.

Украине нужны гарантии безопасности для того, чтобы исключить нападение России в будущем.

