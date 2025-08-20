Чтобы определить степень спелости дыни, постучите по ней и принюхайтесь к аромату.

В сезон бахчевых культур важно знать, как определить спелость дыни до покупки. Будет обидно приобрести фрукт и обнаружить дома, что он водянистый и безвкусный. Чтобы этого не случилось, запомните признаки сладкого плода и проверяйте их еще в магазине.

Как понять, что дыня дозрела

Главное правило при выборе бахчевых следующее: берите их только в течение сезона, то есть с июля до середины августа. Более поздние плоды созревают в теплице и не могут иметь насыщенный "дынного" вкуса.

А в том, как выбрать сладкую дыню, вам помогут звук, текстура и запах. Сначала осмотрите плод. Кожура должна быть плотной и полностью шершавой - гладкие дыни невкусные. Наличие пятен, трещин, вмятин - повод отказаться от покупки.

Аромат у действительно хорошей дыни очень выраженный, с медовыми нотками. Это почти стопроцентный способ, как выбрать спелую дыню - недозрелая никогда не будет пахнуть. Особенно яркий запах должен быть в области плодоножки.

Надавите на мякоть. Хороший плод должен слегка пружинить под надавливанием. Если он очень твердый, то еще зеленый, а если палец легко проваливается, то перезревший.

Затем слегка постучите по плоду. Какой звук должен быть у спелой дыни? В идеале - глухой, как по древесине. Приглядитесь к хвостику - у спелого фрукта он засохший.

Последний совет насчет того, как выбрать дыню со сладким вкусом, это взвесить плоды. Купите самый тяжелый - в нем больше всего сока, а значит и вкуса.

Зная, как правильно выбрать дыню, вы точно не ошибитесь в выборе. Перед съедением подержите фрукт пару часов в холодильнике. Под действием холода он станет гораздо ароматнее, лучше всего раскрывая вкус.

