Россия вышла из последнего двустороннего договора с США по контролю над ядерным оружием в 2023 году.

Россия собирается обновить свою ядерную программу. Причиной якобы являются "угрозы со стороны Запада", пишет Fox News.

Отмечается, что несколько дней назад генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев в комментарии для российских пропагандистских СМИ говорил о якобы "колоссальных угрозах существованию России". Он призывал усовершенствовать "ядерный щит" Москвы.

В издании добавили, что эти комментарии прозвучали менее чем через неделю после того, как российский диктатор Владимир Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. На саммите они выглядели оптимистично, но, вероятнее всего, конкретных результатов эта встреча не дала.

Видео дня

В издании напомнили, что Китая, Россия и США владеют примерно 90% мирового ядерного арсенала. По данным Ассоциации по контролю над вооружениями, РФ по-прежнему располагает почти 4400 ядерными боеголовками, из которых более 1500 "стратегически развернуты", в то время как США имеют в своих запасах более 3700 боеголовки, из которых 1400 развернуты.

После окончания Холодной войны США и РФ начали ядерное разоружение, которое стало постоянной международной целью. Тем не менее сейчас траектория этой политики остается неопределенной, поскольку отношения между Вашингтоном и Москвой вновь стали нестабильными на фоне вторжения России в Украину, отметили в издании.

Журналисты обратили внимание на то, что единственным двусторонним соглашением между США и РФ по контролю над ядерным оружием оставался "Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений" (СНВ-III), который был подписан сторонами в 2010 году. Тем не менее в 2023 году Путин объявил о выходе Москвы из договора.

По словам российского диктатора, выход РФ из договора СНВ-III означает, что Москва продолжит соблюдать ограничения на запасы ядерного оружия, но не допустит продолжения инспекций со стороны США. Тем не менее в издании сомневаются, насколько это заявление соответствует действительности.

У какой страны больше всего ядерных боеголовок

Ранее аналитики Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) подсчитали, у какой страны больше всего ядерных боеголовок. Они рассказали, что по состоянию на начало 2025 года в целом в мире была примерна 12 241 ядерная боеголовка. Из них только около 3900 единиц находятся в готовности к быстрому применению.

США и Россия на двоих владеют 87% всего ядерного оружия мира. РФ имеет около 5 459 боеголовок, а Америка - 5 177 боеголовок. Китай же имеет 600 боеголовок.

Вас также могут заинтересовать новости: