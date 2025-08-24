В Кремле объяснили избегание встречи Путина с Зеленским "внешним вмешательством".

В России снова придумали причину, почему диктатор Владимир Путин избегает прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии российским СМИ обвинил в этом Запад.

"Они (западные страны, - УНИАН) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись. И хотят, чтобы это произошло не по их вине, не по вине Зеленского, который тоже "артачится" и выдвигает какие-то условия, требует немедленной встречи с Путиным независимо ни от чего", - сказал Лавров.

Он также утверждает, что западные государства пытаются "нарушить процесс, который был начат Путиным и Трампом и дал неплохие результаты". По словам Лаврова, Москва надеется, что эти попытки будут сорваны.

Видео дня

Встреча Зеленского и Путина

Как сообщал УНИАН, 22 августа президент США Дональд Трамп озвучил мысли о возможной встрече между Путиным и Зеленским, однако он не дал определенного ответа относительно своей способности организовать этот саммит.

Институт изучения войны считает, что Путин не хочет встречаться с Зеленским, и об этом Кремль сигнализирует, в частности, через заявления своего министра иностранных дел Сергея Лаврова. По мнению экспертов ISW, российское руководство, вероятно, считает, что двусторонняя встреча президентов может подорвать внутриполитическое оправдание Путиным войны России в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: