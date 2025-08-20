Для очистки столовых приборов можно использовать соду, уксус или лимонную кислоту.

С течением времени даже качественные и дорогие столовые приборы могут потерять свой шикарный внешний вид. Они могут обзавестись темными пятнами, ржавчиной или желтоватым налетом. Особенно это актуально для регионов, в которых очень жесткая вода.

Однако не стоит отчаиваться, ложкам и вилкам можно вернуть их прежний вид. Для этого даже не нужно будет прибегать к агрессивным чистящим средствам.

Большую часть столовых приборов изготавливают из нержавеющей стали. Тонкая оксидная пленка призвана предотвращать коррозию, но царапины, соли и кислоты могут ее повредить. В результате на поверхности появляются налет и ржавчина.

Мы разобрались, как сделать так, чтобы столовые приборы блестели.

Чем отмыть налет на столовых приборах

Перед тем, как перейти непосредственно к обработке, нужно подготовить ложки и вилки. Тщательно промываем их от остатков пищи и жира, используя мягкую губку и свое обычное моющее средство.

Мы подобрали четыре варианта, чем отмыть ложки и вилки из нержавейки. Можно выбрать любой из них. Для первого способа понадобится сода. Ее нужно развести с водой до консистенции густой пасты. Наносим средство на все загрязнения и пятна, слегка втираем. Это поможет снять налет и отполировать поверхность, не оставляя царапин.

Хорошо убирает минеральные отложения обычный уксус. Разводим его с водой в соотношении 1 к 1. Погружаем приборы в жидкость и оставляем минут на 15. Затем аккуратно трем губкой и ополаскиваем.

Эффективно себя показывают лимонная кислота или сок этого цитрусового. Они также способны осветлить металл. Надо сделать раствор лимонной кислоты или же можно просто взять половинку лимона и натереть вилки и ложки. Оставляем на пару минут и промываем.

Для последнего варианта нужны фольга и сода. Этот метод помогает побороть ржавчину. Соду разводим до состояния пасты, наносим на проблемные места и протираем обычной фольгой (пищевой). Алюминий вступит в реакцию с оксидом железа. Затем моем приборы и насухо вытираем мягкой тканью.

Чтоб вилки и ложки дольше оставались в идеальном виде, запомните несколько правил. Мойте их сразу после использования и вытирайте - они не должны быть долго мокрыми. Убирать их на хранение стоит только предварительно просушив.

Если у вас очень жесткая вода, очистительный фильтр будет не лишним. Или же можно в качестве профилактики ополаскивать приборы раствором лимонной кислоты время от времени.

