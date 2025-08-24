Есть люди, которых пограничники задерживали по 3-10 раз.

С начала 2025 года более 13 тысяч граждан задержали за попытку незаконного выезда за границу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире "Новости.LIVE".

"В общем, за различные правонарушения с начала этого года было задержано более 13 000 граждан, которые, собственно, нарушали пограничное законодательство и пытались незаконно пересечь границу", - сказал он.

По его словам, для нарушителей, которые пытаются незаконно пересечь границу, предусмотрена административная ответственность - штраф.

"Мы составляем административный протокол и передаем это дело в суд. И уже суд выносит решение о привлечении человека к ответственности. Это, как правило, штраф. Есть еще организаторы и пособники этих схем. Им уже предусмотрена уголовная ответственность за незаконную переправку лиц через границу", - пояснил Демченко.

Кроме того, он добавил, что административная ответственность не сдерживает этих нарушителей.

"Фактически, есть люди, которых мы задерживаем и трижды, и пять раз, есть и рекордсмены, когда более 10 раз человека задерживают за то, что он продолжает пытаться незаконным способом пересечь границу", - рассказал спикер ГПСУ.

В Украине хотят ужесточить наказание за нарушение правил пересечения границы

Как сообщал УНИАН, правительство предлагает ввести новое наказание за нарушение правил для военнообязанных за пребывание за границей дольше определенного срока. В частности, Кабмин согласовал законопроект, которым предлагается передать пограничной службе все дела за незаконное пересечение границы Кодекса об административных нарушениях.

Также предлагается дополнить статью 332 Уголовного кодекса следующим: незаконная переправка лиц через границу получает отягчающее обстоятельство, если происходит условия военного положения. Кроме этого устанавливается уголовная ответственность за: незаконный выезд за границу (вне пунктов пропуска, в условиях военного положения); повреждение или уничтожение пограничной инфраструктуры; нарушение установленного срока пребывания за границей.

