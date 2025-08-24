Раньше украинских артистов чаще приглашали лишь на второстепенные роли, тогда как главные доставались россиянам, подчеркнул артист.

Украинские актеры долгие годы оставались в тени российских даже в собственных сериалах. Нередко украинцам не доставалось даже отдельной гримерки. Об этом в эфире "Новини LIVE" рассказал украинский актер театра и кино Остап Ступка.

По его словам, раньше украинских артистов чаще приглашали лишь на второстепенные роли, тогда как главные доставались россиянам - несмотря на то, что производство было именно украинским.

"Засилье российских актеров в украинском кинематографе и украинских сериалах до недавнего времени было очень мощным. Их было очень много. И украинские актеры были на вторых ролях. Об этом я неоднократно заявлял, что нужно менять ситуацию", - отметил он.

Ступка добавил, что отношение к украинским актерам было пренебрежительным: "Даже с нашей стороны были такие продюсеры, которые так относились к нашим актерам".

По его мнению, сейчас ключ к развитию - это внимание к историческому кино, которое поможет молодежи лучше узнать своих культурных, политических и художественных героев. Кроме того, актер уверен, что совместные проекты с США и ЕС способны вывести украинский кинематограф на новый уровень.

