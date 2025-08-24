До войны город ежегодно принимал тысячи туристов, а теперь здесь, похоже, не осталось даже местных.

Россия уничтожила туристический потенциал практически всех курортных поселков и городков на украинском побережье Азовского моря. Даже те населенные пункты, которые не подверглись разрушениям, стоят пустыми без туристов в разгар сезона.

Одной из таких жертв российской оккупации стал городок Приморск в Бердянском районе Запорожской области. До полномасштабной войны здесь проживало около 12 тысяч человек, а в летние месяцы значительно больше, ведь город пользовался популярностью у туристов.

В феврале 2022 года, незадолго до российского вторжения, было даже объявлено о планах построить в Приморске крупнейший в Украине аквапарк. Однако этим планам уже не сбыться.

Недавно в Сети появились свежие кадры, на которых запечатлен текущий вид города - по состоянию на 15 мая 2025 года. И эти кадры показали, что туристический сектор там просто мертв.

Поскольку Приморск был оккупирован без боя, разрушений город не претерпел. На протяжении всей войны, кроме первых ее дней, линия фронта проходила очень далеко от города, поэтому боевые действия никак не могли сказаться на повседневной жизни Приморска.

Кадры, снятые в центре города, показали, что по крайней мере центр города является достаточно ухоженным. Однако на улицах почти не видно людей. Хотя речь идет о самом центре. К тому же это было снято 15 мая - на эту дату туристический сезон уже должен бы стремительно набирать обороты. Однако туристов нигде не видно.

В целом складывается впечатление, что в городе нет не только курортников, но и местных жителей - настолько пустым теперь выглядит некогда шумный Приморск.

