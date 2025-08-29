Рассказываем, какие дни в первом месяце осени принесут удачу, а когда лучше взять паузу и восстановить силы.

В сентябре возвращается сезон затмений: в первой декаде месяца нас ждет полное лунное затмение, а в последней - солнечное. Сентябрь обещает быть эмоционально насыщенным и переменчивым. Кроме этого, будет ощущаться влияние транзита планет - Сатурн в ретроградном движении замедлит важные решения, но гармоничные аспекты Урана, Плутона и Нептуна помогут найти нестандартные выходы и открыть новые возможности. Лунный календарь подскажет, когда лучше притормозить и сосредоточиться на себе, а когда - начинать действовать.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Лунный календарь в сентябре 2025 - фазы Луны и транзит планет

С древности люди наблюдали за Луной и замечали, что ее фазы влияют на повседневные дела, настроение и даже события. Лунный цикл длится около 29,5 дней и включает четыре фазы: новолуние, первую четверть, полнолуние и последнюю четверть. Сегодня астрологи добавляют, что вместе с Луной на нашу жизнь воздействуют и транзиты планет.

Фазы Луны и транзит планет в сентябре 2025 будут такими, пишет Almanac.com:

1-6 сентября - Луна растет, ретроградный Сатурн в Рыбах, Меркурий в Деве, ретроградный Уран

1 числа Сатурн вступает в ретроградную фазу в знаке Рыб и заставит переосмыслить эмоции и личные границы. После активного периода в Овне этот транзит даст шанс понять, достаточно ли вы проявляетесь и насколько ваше "нет" уважительно воспринимается. Используйте время для творчества и самовыражения, а также уходу за собой.

2 сентября Меркурий входит в Деву - это его сильное положение. Отличное время для концентрации, детального анализа, учебы и общения. Однако остерегайтесь чрезмерной критики - немного такта принесет вам больше пользы.

6 сентября Уран начинает свое ретроградное движение. Этот период не подходит для радикальных перемен, но идеально подходит, чтобы понять, что можно изменить, а что - оставить. В это время хорошо восстанавливать старые дружеские связи - если вы давно не виделись со своими друзьями из прошлого, запланируйте одну или две встречи.

Луна растет - это время новых начинаний, активных действий, реализации планов, открытия проектов.

7 сентября - полнолуние и лунное затмение в Рыбах

7 сентября произойдет полнолуние и полное лунное затмение в Рыбах. Эмоции будут сильными, а границы могут стать размытыми. Доверяйте ощущениям, но держите баланс: знайте, когда держаться, а когда отпускать. Возможно, придется пойти на жертву, но это будет необходимо. Отличное время для завершения творческих проектов, духовных практик и заботы о себе.

8-18 сентября - Луна убывает, Меркурий в Весах, Венера в Деве

18 сентября Меркурий покидает Деву и переходит в Весы. Мышление становится более сбалансированным и объективным, и это поможет видеть разные стороны ситуации. Отличное время для творчества, ремонта дома и общения - переговоры пройдут легко.

19 сентября Венера перейдет в Деву - планета любви станет более сдержанной. Это время благоприятно для заботы о близких: домашняя еда, маленькие знаки внимания и внимание к деталям принесут радость.

Убывающая Луна - период завершений, уборки, избавления от лишнего, отдыха и переосмысления планов.

21 сентября - новая Луна, солнечное затмение в Деве

21 сентября произойдет последнее в этом году затмение - солнечное в Деве. Это отличный момент для нового старта с чистого листа. Если что-то закончится, откроются новые возможности, только не торопитесь с решениями. Затмение также благоприятно для уборки и наведения порядка - внесите эти дела в список, чтобы сделать свое пространство чистым и аккуратным.

22-30 сентября – Луна растет, Марс в Скорпионе, Солнце в Весах

22 сентября Марс войдет в знак Скорпиона - усилит силу воли и эмоции. Амбиции станут стремительными, действия - решительными, а любовь - страстной.

В то же время Солнце перейдет в Весы, что символизирует официальное начало осени. Следующие недели будут благоприятны для укрепления отношений, решения юридических вопросов и творчества, а также для обустройства дома.

Лунный календарь на сентябрь 2025 - благоприятные и неблагоприятные даты

Согласно фазам Луны, в астрологии определяют дни, которые наиболее удачны, а также те, что лучше подходят для отдыха:

самые благоприятные дни сентября - 13, 14, 20 числа;

благоприятные в целом - 24, 27, 28 сентября;

неблагоприятные - 7 сентября;

следует быть осторожными в такие даты - 9, 10.

Важно понимать, что одна и та же лунная дата может иметь разное влияние: в одних сферах она будет неблагоприятной, но в других - наоборот, удачной. Это связано с тем, что лунный календарь учитывает не только фазу Луны, но и ее положение в знаке Зодиака. Поэтому, к примеру, день может не подходить для деловых решений, но будет отличным для отдыха, творчества или заботы о здоровье.

