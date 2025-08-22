Кляр для кабачков можно приготовить разными способами.

Кабачки в кляре на сковороде - это очень популярное летнее блюдо, которое готовят едва ли не в каждом доме в сезон овощей. При этом разные хозяйки готовят его по-своему.

Мы подобрали три разных рецепта, которые стоит попробовать, пока еще есть кабачки.

Кабачки в кляре с яйцом и мукой

Этот вариант можно считать базовым, ведь он самый простой. Чтоб приготовить жареные кабачки в кляре, берем:

два небольших кабачка;

две чайные ложки соли;

два-три яйца;

70-80 граммов муки;

три-четыре столовые ложки масла (растительного).

Если кабачки совсем молодые и у них тонкая кожица, их можно не чистить. Нарезаем их на кружочки и посыпаем половиной соли.

Яйца взбиваем с солью, которая осталась. Просеиваем в отдельную емкость муку. Масло наливаем на сковородку и нагреваем на среднем огне. Обваливаем кабачки в муке, окунаем во взбитое яйцо и отправляем на сковородку. Жарим с каждой сторону примерно по три минуты. Готовим так все кабачки.

Хрустящие кабачки в кляре

Кабачки - жареные в кляре по этому рецепту - очень вкусные и необычные. Добавляя разные пряности, можно каждый раз получать разный результат. Для приготовления нужны:

600 граммов молодых кабачков;

два яйца;

200 граммов муки;

100 миллилитров масла (растительного);

две чайные ложки соли;

чайную ложку прованский трав;

0,5 чайной ложки черного молотого перца;

три зубчика чеснока;

зелень;

три столовые ложки майонеза.

Кабачки моем и нарезаем на кружочки шириной около сантиметра. Посыпаем их солью и оставляем минут на 15. Это нужно, чтоб ушла лишняя влага. Потом их стоит просушить бумажным полотенцем.

В миске для кляра взбиваем яйца и постепенно вмешиваем муку, соль и приправы. Свежую зелень туда всыпать не стоит.

Масло нагреваем на сковороде. Слайсы кабачков окунаем в кляр и перекладываем на сковородку. Обжариваем с двух сторон до золотистости. После переворачивания накрываем крышкой, чтоб все точно приготовилось.

Далее достаем их на бумажные полотенца. Готовим из майонеза, чеснока и зелени соус. Подаем кабачки с ним еще теплыми.

Кабачки в кляре с сыром

Этот рецепт идеально подойдет для любителей сыра. Для приготовления вкусной закуски берем:

300 граммов молодых кабачков;

50 граммов твердого сыра;

два яйца;

100 граммов сметаны;

110-120 граммов муки;

50 миллилитров масла (растительного);

соль.

Кабачки нарезаем тонко - до 0,5 сантиметра. Посыпаем их солью и даем стечь лишней влаге.

В миске взбиваем яйца с солью. Затем вмешиваем туда сметану и примерно половину муки (60-70 граммов). Добавляем натертый сыр и перемешиваем.

Остальную муку пересыпаем в тарелку. Слайсы кабачка обваливаем в муке, а затем макаем в кляр. Обжариваем на масле до золотистости.

На готовые кабачки в кляре можно по желанию выдавить немного чеснока через пресс.

