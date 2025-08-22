Кабачки в кляре на сковороде - это очень популярное летнее блюдо, которое готовят едва ли не в каждом доме в сезон овощей. При этом разные хозяйки готовят его по-своему.
Мы подобрали три разных рецепта, которые стоит попробовать, пока еще есть кабачки.
Кабачки в кляре с яйцом и мукой
Этот вариант можно считать базовым, ведь он самый простой. Чтоб приготовить жареные кабачки в кляре, берем:
- два небольших кабачка;
- две чайные ложки соли;
- два-три яйца;
- 70-80 граммов муки;
- три-четыре столовые ложки масла (растительного).
Если кабачки совсем молодые и у них тонкая кожица, их можно не чистить. Нарезаем их на кружочки и посыпаем половиной соли.
Яйца взбиваем с солью, которая осталась. Просеиваем в отдельную емкость муку. Масло наливаем на сковородку и нагреваем на среднем огне. Обваливаем кабачки в муке, окунаем во взбитое яйцо и отправляем на сковородку. Жарим с каждой сторону примерно по три минуты. Готовим так все кабачки.
Хрустящие кабачки в кляре
Кабачки - жареные в кляре по этому рецепту - очень вкусные и необычные. Добавляя разные пряности, можно каждый раз получать разный результат. Для приготовления нужны:
- 600 граммов молодых кабачков;
- два яйца;
- 200 граммов муки;
- 100 миллилитров масла (растительного);
- две чайные ложки соли;
- чайную ложку прованский трав;
- 0,5 чайной ложки черного молотого перца;
- три зубчика чеснока;
- зелень;
- три столовые ложки майонеза.
Кабачки моем и нарезаем на кружочки шириной около сантиметра. Посыпаем их солью и оставляем минут на 15. Это нужно, чтоб ушла лишняя влага. Потом их стоит просушить бумажным полотенцем.
В миске для кляра взбиваем яйца и постепенно вмешиваем муку, соль и приправы. Свежую зелень туда всыпать не стоит.
Масло нагреваем на сковороде. Слайсы кабачков окунаем в кляр и перекладываем на сковородку. Обжариваем с двух сторон до золотистости. После переворачивания накрываем крышкой, чтоб все точно приготовилось.
Далее достаем их на бумажные полотенца. Готовим из майонеза, чеснока и зелени соус. Подаем кабачки с ним еще теплыми.
Кабачки в кляре с сыром
Этот рецепт идеально подойдет для любителей сыра. Для приготовления вкусной закуски берем:
- 300 граммов молодых кабачков;
- 50 граммов твердого сыра;
- два яйца;
- 100 граммов сметаны;
- 110-120 граммов муки;
- 50 миллилитров масла (растительного);
- соль.
Кабачки нарезаем тонко - до 0,5 сантиметра. Посыпаем их солью и даем стечь лишней влаге.
В миске взбиваем яйца с солью. Затем вмешиваем туда сметану и примерно половину муки (60-70 граммов). Добавляем натертый сыр и перемешиваем.
Остальную муку пересыпаем в тарелку. Слайсы кабачка обваливаем в муке, а затем макаем в кляр. Обжариваем на масле до золотистости.
На готовые кабачки в кляре можно по желанию выдавить немного чеснока через пресс.