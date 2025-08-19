Растительное масло способно защитить сантехнику от известкового налета, если правильно ее обработать.

Опытные хозяйки давно используют подсолнечное масло не только для приготовления пищи, но и для решения бытовых проблем. Так, им можно обрабатывать сантехнику.

Как и зачем протирать унитаз и раковину маслом - далее в материале.

Зачем маслом протирать унитаз и раковину

Кому-то может показаться странной идея протирать унитаз подсолнечным маслом, ведь тогда сантехника станет скользкой, жирной и к ней охотнее будет налипать пыль. Однако у этого лайфхака обнаружилась неоспоримая польза.

Благодаря маслу можно реже и быстрее очищать сантехнику. Это не только облегчит жизнь, но и позволит сэкономить немного времени в выходные.

Оказалось, если раз в 14 дней обрабатывать раковину, ванну и унитаз растительным маслом, на их поверхности не будет известкового налета. Оно создает пленку, которая не дает грязи накапливаться и отталкивает влагу.

В то же время важно придерживаться определенных шагов:

тщательно очищаем сантехнику от загрязнений и налета;

наливаем немного масла на ватный диск и протираем поверхности;

сухой тканью убираем лишнее масло.

Очень важно придерживаться баланса - достаточно всего нескольких капель, чтоб обработать ватным диском раковину или унитаз, тогда как для ванны потребуется несколько больше. Но даже в этом случае, жидкости для протирания много не нужно.

Для обработки сантехники можно брать не только подсолнечное, но и ароматические масла. Хорошо подойдут: лавандовое, жасминовое, кокосовое, апельсиновое, лимонное, хвойное. Это дополнительно ароматизирует помещение.

Понимая, для чего протирать унитаз подсолнечным маслом, хозяйки могут более осознанно подойти к решению, воспользоваться этим лайфхаком или нет.

