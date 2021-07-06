В JBL Ukraine извинились за этот инцидент и пообещали написать заявление в правоохранительные органы по поводу этих уже бывших сотрудников компании.

Компания JBL Ukraine уволила работников, которые разместили на страницах компании в Instagram карту Украины без Крыма и оккупированных территорий Востока страны.

Об этом говорится на странице компании в Facebook.

"Компания ООО "Карма Диджитал ЛТД" признает ошибку своего бывшего сотрудника, которая произошла вчера в 23-30. Мы официально просим прощения перед всеми украинцами! Позиция компании неизменна: "Мы считаем, что Крым, Луганск и Донецк – это территория Украины".

Мы уже сменили состав команды, уволив людей, которые виноваты в этом инциденте, и будем обращаться в правоохранительные органы с просьбой дать правовую оценку поступку сотрудников.

Читайте такжеЗавтра суд рассмотрит дело "падения" СивохоМы всегда поддерживаем меры, направленные на развитие украинской культуры, музыки и популяризации здорового образа жизни", - сказано в сообщении.

Вчера вечером в соцсети Instagram на странице компании появился опрос для пользователей "Из какого ты города?".

Фоном этого опроса была карта Украины без временно оккупированного Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Публикация вызвала негативную реакцию пользователей, поэтому сегодня JBL извинилась.

Директор по маркетингу в Karma Digital, являющийся официальным дистрибьютором JBL в Украине, Артем Малыш объяснил причину ошибки человеческим фактором: "У нас, к сожалению, произошла ошибка, которая вошла в наши сториз в JBL Ukraine. Произошла она потому, что по завершению нашего независимого велотура, который мы поддерживали и готовили где-то месяца два, просто была физическая усталость СММ-щика и нашей команды, которая аукнулась".

По словам Малыша, карта была взята сотрудником из Google.

Компания заявила, что она и ее сотрудники готовы нести ответственность за эту ошибку согласно законодательству Украины.

JBL - американская компания-производитель электроники и аудиотехники. В Украине известна прежде всего своими портативными колонками и наушниками.

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Автор: Дмитрий Хилюк