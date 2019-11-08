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Издание The New York Times изменило снимок с картой Украины без Крыма

14:58, 08 ноября 2019
Политика
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Иллюстрация \ REUTERS

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Теперь на иллюстрации цвет материковой Украины и Крыма одинаковые, но полуостров отделен пунктиром.

Как сообщал УНИАН, после публикации в The New York Times статьи с картой, в которой Украина изображалась без Крыма, украинское посольство в Вашингтоне призвало американское издание исправить ошибку. Посольство отметило, что американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в статье "A Disgraced Ukrainian Oligarch's Bizarre Ski Resort Plan".

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Теги: #Крым#Украина