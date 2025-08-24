За три года Россия смогла значительно снизить стоимость 'Шахедов': сколько они стоят сейчас

Масштабирование производства и своей территории и упрощение механизма позволило России удешевить "Шахеды".

Поскольку россияне продолжают наращивать производство дронов-камикадзе "Шахед" и имеют планы выпускать около 6000 в месяц, то они нашли способы удешевить производство. Как пишет Defense Express, уже сегодня "Шахеды" обходятся россиянам значительно дешевле, чем они покупали их у иранцев в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Для этого они максимально упрощают механизм. В частности, используют двигатель без стартера и маховика.

Ссылаясь на данные военной разведки Украины они пишут, что в этом году стоимость одного "Шахеда" снизилась до 70 тысяч долларов. Это уже в 3,5 раза меньше, чем они покупали в Иране. Ведь, из слитых в сеть документов было известно, что РФ покупала дроны в Иране по оптовой цене 193 тысяч долларов. А обычная цена достигала 370 тысяч долларов. А аналитический центр CSIS по состоянию на февраль этого года приводил еще более низкие данные по стоимости "Шахеда" на уровне 35 тысяч долларов. Впоследствии в мае специалисты центра писали о возможной "вилке" цены "Шахеда" от 20 до 50 тысяч долларов.

"На самом деле трудно независимо проверить эти цифры, но можно осторожно предположить, что цена в 20 тысяч долларов для "Шахедов" является достаточно низкой, а вот показатель в 50-70 тысяч долларов звучит достаточно реалистичным", - говорится в статье.

Также аналитики приводят стоимость одного из украинских дальнобойных дронов FP-1 - 55 тысяч долларов за единицу. Они напоминают, что темпы производства этих дронов составляют около сотни в день.

Производство "Шахедов" в РФ

Как писал УНИАН, Россия обманом вербует женщин-работниц на производство дронов в беднейших странах Африки. Их привлекают на производственные мощности завода в Алабуге, что в Татарстане. В частности, расследование таких фактов началось в Южной африканской республике.

Добавим, что РФ имеют планы и в дальнейшем расширять производство и выпускать около 6000 дронов в месяц. Это около 200 "Шахедов" каждый день.

