По словам спикера, россияне не могут использовать частичный захват города.

Российские оккупанты не контролируют полностью Часов Яр, что в Донецкой области, а частичный контроль им не дает результатов. Об этом рассказал спикер Оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает "РБК-Украина".

"Им бы что-то дал контроль над всем Часовым Яром. Он бы дал им свободную дорогу на Константиновку и возможность продвигаться дальше, заходить на высоты, продвигаться к Константиновке. Поскольку контроль над Часовым Яром у них не полный, несмотря на то, что говорил Путин на встрече с Лукашенко, они это использовать не могут", - объяснил он.

По словам Трегубова, такая же ситуация происходит и в Торецке, где армия РФ не контролирует всю территорию города.

"Та же история над неполным контролем над городом Торецк, где они взяли значительную часть, но пройти город и пойти дальше не могут. Поэтому на Константиновку они теперь мечтают наступать с Покровского направления", - подчеркнул спикер.

Ранее The Telegraph писал, что "Азов" сорвал наступление РФ на Донбассе. Свою операцию бойцы ВСУ начали 12 августа, а уже 14 августа ситуация была стабилизирована.

"В течение нескольких дней после наступления российские солдаты оказались в окружении корпуса "Азов", одного из элитных подразделений Украины. Это вторжение, одно из самых глубоких со времен перехода к изнурительной войне, быстро превратилось в дорогостоящий и смертельный провал", - отметили в издании.

Также Виктор Трегубов сообщал, что Россия собрала на Покровском направлении орду, которой хватит для захвата средней европейской страны. По его словам, на этом направлении россиян собралось вдвое больше, чем жителей города до войны.

"Если перед началом на Покровском направлении действовало 110 000 российских военных - я просто не знаю, как описать корректно масштаб. В Покровске население до войны составляло 60 тысяч человек. То есть войско РФ фактически вдвое больше. Такое впечатление, что они собрали такую орду, чтобы брать среднестатистическую европейскую страну", - подчеркнул спикер.

