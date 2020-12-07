За обновленный текст резолюции проголосовали 63 страны-члена ООН.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций поддержала обновленную резолюцию " Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и г. Севастополь, Украина, а также частей черного и Азовского морей».

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Соответствующее решение огласил председательствующий на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, которое транслируется на сайте организации.

За обновленный текст резолюции проголосовали 63 страны-члена ООН, против - 17, воздержались - 62.

Резолюция ООН по милитаризации Крыма

Как сообщал УНИАН, 18 декабря 2018 года Генассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались - 72.

В декабре 2019 года ГА ООН поддержала обновленную резолюцию против милитаризации Россией оккупированного Крыма, Черного и Азовского морей. Тогда за резолюцию проголосовали 63 страны-члена ООН, против - 16 и воздержались - 66.

3 декабря 2020 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил, что обновленная резолюция направлена на восстановление безопасности и стабильности в регионе.

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Автор: Виталий Саенко