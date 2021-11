В BlaBlaCar назвали публикацию карты Украины без оккупированного Россией Крыма ошибкой и пообещали выяснить, как она появилась.

Популярный в Украине транспортный сервис BlaBlaCar попал в скандал из-за публикации своей рекламы с картой Украины без оккупированного Россией Крыма.

Об этом у себя в Facebook рассказал Александр Остапа. По его словам, такую рекламу он увидел в Google.

"А это ок такую рекламу в гугле получать? BlaBlaCar, а чей Крым? Интересно, что еще никто об этом не говорил", - написал Остапа.

На скриншоте сервис показал карту Украины без полуострова, а подписи на украинском языке свидетельствуют о том, что она была рассчитана именно на украинских пользователей.

В комментариях к посту глава отдела коммуникаций BlaBlaCar в Украине Юлия Крупенко отметила, что карта без оккупированного Крыма - это ошибка.

"Добрый день, Александр. Спасибо за тег. Это ошибка, мы оперативно выясняем, откуда вообще эта реклама могла появиться. Конечно, украинский офис BlaBlaCar никогда не сделал бы такую рекламу, это противоречит позиции нашей компании. Вернусь с ответом, как только у меня будет информация", - написала Крупенко.

BlaBlaCar – крупнейшая в мире онлайн-платформа для поиска автомобильных попутчиков. Она начала работать в 2004 году, а в Украину сервис пришел в 2014 году. BlaBlaCar позволяет водителю частично разделить свои дорожные расходы вместе с попутчиками, не преследуя цель заработать на этом.

Другие скандалы с фейковой картой Украины

Как сообщал УНИАН, ранее в похожий скандал попало украинское представительство компании JBL, опубликовав в Instagram-аккаунте карту Украины без Крыма и Донбасса. Позже компания JBL Ukraine сообщила, что уволила работников, которые виноваты в этом инциденте.

Также в этом году карту Украины без Крыма показали и организаторы Олимпийских игр в Токио. Позже Международный олимпийский комитет извинился за инцидент и вернул полуостров Украине.

Подобные случаи происходят регулярно. Недавно в итальянском учебнике по географии авторства Альберто Фре для учеников средней школы нашли карту с Украиной в составе России. Ошибки допускают и журналисты, как это было с авторитетным британским журналом The Economist и американским изданием The New York Times. Периодически в скандал попадает и компания Apple, в чьих приложениях Крым приобщают к России.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года. С начала оккупации на полуострове более 100 украинцев стали "пленниками Кремля".

После оккупации Крыма в 2014 году Россия проводит регулярные военные учения на полуострове и в акватории Черного моря, а также завозит военную технику, в частности, системы противовоздушной обороны.

В Генштабе Украины действия российских военных в Крыму называют незаконными.

Генассамблея ООН в декабре 2019 года приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из аннексированного Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Президент Владимир Зеленский ввел 26 февраля в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя как ежегодную памятную дату с целью чествования мужества и героизма граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории - в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, в отстаивании территориальной целостности Украины, по случаю годовщины проведения 26 февраля 2014 года в городе Симферополе митинга в поддержку территориальной целостности Украины с участием крымских татар, украинцев и представителей других национальностей.

Автор: Александр Топчий