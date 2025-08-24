Этот самолет является далеко не самым современным в американских ВВС, но самым секретным точно является.

США давно поставляют союзникам современные истребители, в частности F-16 и F-35. Однако стратегический бомбардировщик-невидимка B-2 Spirit остается исключением. Вашингтон категорически исключает его передачу даже ближайшим партнерам по НАТО. Есть по меньшей мере семь причин, почему этот самолет навсегда останется эксклюзивом американских ВВС, пишет WioNews.

Итак, вот несколько основных причин, почему ни Израиль, ни Британия, ни Германия никогда не смогут купить знаменитый "стелс-бомбардировщик".

Ядерная роль . B-2 является частью ядерной триады США, способен доставлять боезаряды на межконтинентальные расстояния. Американское законодательство запрещает передавать такое оружие за границу, ведь это поставило бы под сомнение контроль над ядерными арсеналами.

. B-2 является частью ядерной триады США, способен доставлять боезаряды на межконтинентальные расстояния. Американское законодательство запрещает передавать такое оружие за границу, ведь это поставило бы под сомнение контроль над ядерными арсеналами. Ультрасекретные технологии . Радиопоглощающие материалы, системы сенсоров и методы снижения тепловой сигнатуры - одни из самых охраняемых военных тайн США. Даже экспорт упрощенной версии создал бы риск утечки данных через шпионаж или обратное проектирование.

. Радиопоглощающие материалы, системы сенсоров и методы снижения тепловой сигнатуры - одни из самых охраняемых военных тайн США. Даже экспорт упрощенной версии создал бы риск утечки данных через шпионаж или обратное проектирование. Финансовое бремя . Стоимость одного B-2 достигает 2 миллиардов долларов, а ежегодное обслуживание обходится почти в 60 миллионов. Даже для богатых союзников он был бы слишком дорогим, ведь требует специализированных ангаров и высокоточного технического сопровождения.

. Стоимость одного B-2 достигает 2 миллиардов долларов, а ежегодное обслуживание обходится почти в 60 миллионов. Даже для богатых союзников он был бы слишком дорогим, ведь требует специализированных ангаров и высокоточного технического сопровождения. Ограниченное количество . Всего был построен 21 бомбардировщик, из которых в строю осталось менее 20. Передача хотя бы одного существенно ослабила бы собственный арсенал США.

. Всего был построен 21 бомбардировщик, из которых в строю осталось менее 20. Передача хотя бы одного существенно ослабила бы собственный арсенал США. Монополия на стратегические возможности . Наличие уникального самолета исключительно в американских руках обеспечивает Вашингтону стратегическое преимущество в проведении дальних и скрытых ударов.

. Наличие уникального самолета исключительно в американских руках обеспечивает Вашингтону стратегическое преимущество в проведении дальних и скрытых ударов. Сверхсложная подготовка экипажей . Пилоты B-2 годами тренируются для выполнения операций с соблюдением протоколов ядерной безопасности и многосуточных полетов. Воспроизвести эту систему подготовки в другой стране фактически невозможно.

. Пилоты B-2 годами тренируются для выполнения операций с соблюдением протоколов ядерной безопасности и многосуточных полетов. Воспроизвести эту систему подготовки в другой стране фактически невозможно. Политические риски . Передача самолета даже союзнику может привести к потере контроля из-за шпионажа, киберугрозы или изменения политической ситуации. Это поставило бы под сомнение доминирование США, поэтому Вашингтон предпочитает полную закрытость программы.

Как писал УНИАН, только два истребителя в мире способны на полет с "нулевой скоростью", то есть зависая на месте. Это американские F-35B Lightning II и Harrier, которые стоят на вооружении не только США, но и некоторых их союзников.

Также мы рассказывали, почему истребители не оснащены стеклоочистителями подобно автомобилям.

