Покровское направление остается самым сложным на фронте.

Силы обороны Украины успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов три населенных пункта в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что Покровское направление остается самым сложным на фронте. Главнокомандующий ВСУ поделился, что украинские военные продолжают держать оборону Покровска, несмотря на превосходящие силы противника.

"Отработал на командных пунктах частей, выполняющих боевые задачи на Покровском направлении. Выслушал доклады командиров корпусов и бригад об оперативной обстановке. Ситуация действительно непростая, противник сосредоточил на этом участке фронта свои основные усилия. Но мы должны держать линию. Помощь в организации боевых действий будет оказана. Вопросы о дополнительных боеприпасах, дронах и средствах РЭБ решены", - написал Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ заявил, что пообщался с воинами из 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 155-й механизированных бригад, которые держат оборону Покровска.

"Наградил лучших воинов за стойкость, храбрость и образцовое выполнение воинского долга", - добавил Сырский.

Когда снизится интенсивность боев в Донецкой области

Ранее спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Днепр" Виктор Трегубов заявил, что высокая интенсивность наступления оккупантов в Донецкой области может продолжаться до октября. По его словам, после этого у врага будут серьезные проблемы.

Трегубов отметил, что с середины июня оккупанты интенсивно наступают, несмотря на потери. Он предположил, что россияне, вероятно, пытались продвинуться на фронте, чтобы получить более выгодную позицию на будущих переговорах.

