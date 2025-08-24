Село расположено на условно Купянском направлении.

Украинские военные освободили от российской оккупации село Новомихайловка Донецкой области. Об этом сообщают Главное управление разведки Минобороны и Третий армейский корпус ВСУ.

Отмечается, что успешную наступательную операцию провели бойцы спецподразделения "Артан" в составе ГУР и 2-го штурмового батальона Третьей штурмовой бригады. Украинские военные выбили оккупантов с территории населенного пункта и восстановили контроль над ним.

"Согласно перехватам, операция застала оккупантов врасплох. Враг потерял около роты личного состава и был вынужден перебрасывать резервы с других участков фронта", - сообщили в ГУР.

Видео дня

Как результат, украинские подразделения улучшили тактическое положение и усилили оборону на этом участке фронта.

Ситуация на фронте

Как писал УНИАН, ранее сегодня президент Владимир Зеленский сообщил, что Силы обороны Украины устроили российским захватчикам "хорошие сюрпризы" на Донбассе. Деталей он не раскрыл, посоветовав дождаться отчета главнокомандующего ВСУ.

Чуть позже Александр Сырский действительно сообщил, что Силы обороны успешно контратаковали и зачистили от российских оккупантов три населенных пункта в Донецкой области - Михайловку, Зеленый Гай и Владимировку.

Вас также могут заинтересовать новости: