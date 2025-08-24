Во время просмотра сердцебиение зрителей подскочило до уровня пилотов истребителей.

Совсем скоро на экраны выйдет новая экранизация хоррора Стивена Кинга, и критики уже описывают ее как лучшую в истории. Фильм снял режиссер "Голодных игр" Фрэнсис Лоуренс по роману "Долгая прогулка" (The Long Walk).

Сюжет истории местами напоминает те самые "Голодные игры", ведь также рассказывает об испытаниях подростков в альтернативном мире. По правилам ежегодных соревнований, спонсируемых штатом, 50 ребят отправляются на марш, где участника расстреливают, если он движется со скоростью ниже 3 миль/час. Установленного финиша нет, а победителем станет тот, кто последним останется на ногах.

Хотя премьера фильма еще впереди, уже состоялись закрытые показы. На официальном аккаунте The Long Walk в Instagram опубликовали видео с реакциями зрителей. Во время киносеанса им измеряли пульс, и результаты ошеломили даже авторов ленты: вместо нормы в 70-80 ударов в минуту сердцебиение присутствующих подскакивало до отметки 200.

"В течение первых 20 минут частота сердечных сокращений возросла более чем в 2,5 раза по сравнению со средней частотой в состоянии покоя... В самый напряженный момент фильма частота сердечных сокращений превысила 200 ударов в минуту. Это эквивалентно нагрузке на организм пилота истребителя под действием силы тяжести. Каждая смерть, каждый шаг, каждый километр - зрители выдерживали нагрузку не только умом, но и телом", - отметили создатели "Долгой прогулки".

Также своими впечатлениями от экранизации романа Кинга поделилась продюсер издания Collider Перри Немирофф. Она отметила, что создатели с уважением отнеслись к первоисточнику и смогли полностью передать атмосферу "Долгой прогулки":

"Долгая прогулка" - это, без сомнения, один из самых эмоционально насыщенных фильмов года. Я прочитала эту книгу несколько раз. Можно было бы подумать, что я готова выдержать темы и самые болезненные моменты истории. Но нет. Я измотана... Видно, что оригинальный материал был адаптирован кем-то, кто действительно понимает суть. Большое уважение к [сценаристу] Джей Ти Моллнеру, а также к режиссеру Фрэнсису Лоуренсу за то, что они нисколько не сдерживались, когда речь шла о том, насколько ужасна "Долгая прогулка".

