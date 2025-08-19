Разбираемся, при какой температуре стирать постельное белье и полотенца, чтобы убить микробы, и как часто это нужно делать.

Частота стирки постельного белья часто вызывает споры: одни меняют его каждую неделю, другие откладывают процедуру на месяц. Летом, в жаркое время, специалисты рекомендуют делать это чаще и напоминают, при какой температуре стирать постельное белье и полотенца, чтобы они были не только свежими, но и безопасными для здоровья.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно добавить при стирке полотенец, чтобы они были мягкими, как будто новые.

Как часто и на каком режиме стирать постельное белье

По словам эксперта по постельному белью из Land of Beds Джудит Акерс (Judith Ackers), стирке белья следует уделять особое внимание, особенно в жаркую пору года, пишет британский таблоид Express.co.uk. "Летом мы рекомендуем стирать постельное белье не реже раза в неделю, - говорит Джудит. - Но, если вы сильно потеете во время сна или страдаете аллергией, то, вполне вероятно, менять постельное вам нужно два раза в неделю".

Видео дня

В жаркие ночи, поясняет специалист, организм человека выделяет больше пота, жира, на белье накапливается больше омертвевших клеток кожи, а также грязи, что, по сути, является идеальным местом для размножения пылевых клещей и бактерий. Поэтому важным моментом здесь является не только частота стирки, но и температура, при которой вы это делаете. Режим "Ручная стирка" при 30°С, безусловно, очень удобен и может создавать ощущение чистоты, но на самом деле при такой температуре не погибают микробы.

"Я рекомендую стирать при температуре 40°C, а если простыни выдерживают, то время от времени, запускайте режим при 60°C, чтобы убить бактерии и пылевых клещей. Просто проверьте этикетку перед стиркой, чтобы не испортить материал", - говорит Джудит Акерс.

В целом эксперт советует придерживаться таких правил при стирке белья летом:

стирать при 40°С, а время от времени при 60°С;

сушить белье на улице, а не в сушильной машине;

не перегружать стиральную машину.

По мнению специалиста, сушка на воздухе имеет свои преимущества - ультрафиолетовые лучи солнца убивают оставшиеся микробы, и это более экологично по сравнению с сушильной машиной. Хотя тем, у кого сильная аллергия, рекомендуется сушить постельное как раз в сушилке.

Еще один момент, на который следует обратить внимание - перегрузка стиральной машины. Если белья в машине будет слишком много, то оно не будет должным образом отстирываться и выполаскиваться, в результате на них могут остаться следы моющего средства, а сама стирка окажется пустой тратой времени и энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: