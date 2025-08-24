Он включает пребиотики, пробиотики и антиоксиданты.

Полезный для кишечника ужин включает в себя не один супер-ингредиент — важно сочетать правильные продукты и привычки. Он должен сочетать пробиотики, пребиотические волокна и противовоспалительные продукты, пишет EatingWell. Исходя из этого, одним из лучших ужинов для здоровья кишечника будет жареный лосось с копченым нутом и зеленью, и вот почему.

Ингредиенты, богатые пробиотиками

Пробиотики — это полезные живые бактерии, которые помогают заселить кишечник и сформировать здоровый микробиом.

Пробиотики можно найти в таких продуктах, как кимчи, квашеная капуста, мисо, кефир и некоторые виды творога. Капуста кейл также способствует поддержанию микрофлоры кишечника. Йогурт — ещё один отличный продукт, богатый пробиотиками, который можно добавлять в ужин. Сертифицированный диетолог Диана Меса CDCES рекомендует использовать его в качестве основы для заправки или маринада.

Пребиотическая клетчатка

"Бактерии в кишечнике ферментируют пребиотическую клетчатку, выделяя побочные продукты, такие как газы и короткоцепочечные жирные кислоты", — говорит Меса. "Короткоцепочечные жирные кислоты обладают противовоспалительными свойствами, которые полезны не только для здоровья кишечника, но и для общего состояния здоровья", — объясняет она.

Пребиотические продукты, которые рекомендует зарегистрированный диетолог Тами Бест, включают цельнозерновые продукты, горох, бобовые, артишоки, чеснок, мед, спаржа, банан, зелень одуванчика и лук.

Противовоспалительные продукты

Противовоспалительные ингредиенты, которые рекомендует Бест, включают зеленые листовые овощи, жирную рыбу и оливковое масло первого отжима.

Блюдо также можно приправить паприкой — специей, которая может обладать противовоспалительным действием благодаря содержанию капсаицина. Исследования показывают, что капсаицин может способствовать уменьшению воспаления и стимулировать выработку муцина в толстой кишке, что способствует росту полезных кишечных бактерий.

Растительные продукты

Чтобы ужин был полезен для кишечника, убедитесь, что вы употребляете много растений. Одно исследование показало, что у людей, придерживающихся средиземноморской диеты, богатой растительной пищей, микробиом кишечника значительно разнообразнее, чем у тех, кто придерживается типичной западной диеты с низким содержанием клетчатки и высоким содержанием добавленного сахара и продуктов животного происхождения. Исследователи полагают, что антиоксиданты, которые в изобилии содержатся в растительной пище, могут быть как-то связаны с этим.

Среда с низким уровнем стресса

Важно и то, как вы едите. Осознанное питание может способствовать регуляции нервной системы и помочь организму перейти в режим "отдыха и переваривания" для оптимального пищеварения. Фактически, исследования, посвященные снижению стресса на основе осознанности, показали значительное улучшение симптомов желудочно-кишечного тракта у людей с , которые питаются осознанно..

