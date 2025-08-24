Большинство тех, кто сегодня вернулся, удерживались в плену с 2022 года.

На День Независимости Украина вернула из российского плена большое количество пленных и гражданских заложников. Об этом сообщает в своем телеграм президент Владимир Зеленский.

"Сегодня наши люди возвращаются домой. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданские. Большинство из них были в плену еще с 2022 года", - написал он.

Президент отметил, что среди прочих домой вернулся корреспондент УНИАН Дмитрий Хилюк, который был похищен в Киевской области в марте 2022-го.

По словам Зеленского, такие обмены продолжаются благодаря нашим воинам, которые постоянно пополняют обменный фонд для Украины.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточняет, что в рамках обмена удалось вернуть 8 гражданских заложников. Общее количество людей, которых удалось сегодня освободить - не называется.

"Среди освобожденных воинов представители практически всех [составляющих] сил обороны: десантно-штурмовых, воздушных, военно-морских, а также воины ТрО, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Все освобожденные защитники относятся к рядовому и сержантскому составу. Почти все они провели в плену более трех лет", - сообщили в Штабе.

Отмечается, что военнослужащие, которые сегодня вернулись, охраняли Чернобыльскую АЭС, обороняли Мариуполь, а также сдерживали врага на Луганщине, Донетчине, Харьковщине, Запорожье, Херсонщине, Николаевщине, Киевщине и Сумщине.

Среди гражданских, которых удалось освободить - журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш, медик Сергей Ковалев из батальона "Госпитальеры", который спасал жизни защитников и гражданских во время осады завода "Азовсталь", бывший мэр Херсона Владимир Николаенко, который не пошел на сотрудничество с оккупантами.

Как писал УНИАН, ровно месяц назад из российского плена удалось освободить последнего из защитников острова Змеиный, который оставался у россиян. Когда он попал в плен, его жена была беременной, поэтому мужчина вообще не видел своего сына, пока не вернулся домой.

Также мы рассказывали, что в рамках обмена 14 августа в Украину вернулся дончанин Богдан Ковальчук. Он провел в российской неволе 9 лет, а схватили его, когда Богдану было 17 лет.

