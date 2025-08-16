Пусть покой и доброта не покидают сердца тех, кто отмечает Ореховый Спас.

Вот и пришло время последнего из августовский Спасов - Орехового. Он также известен под названием "Спас Нерукотворный" - в честь Перенесения образа Спасителя на холст. Ранее мы рассказывали, когда Ореховый Спас 2025, почему его отмечают, а также что можно и нельзя делать в этот день.

УНИАН подобрал искренние поздравления и красивые открытки с Ореховым Спасом, которыми стоит поделиться со своими близкими.

Поздравления с Ореховым Спасом

С Ореховым Спасом вас! Пусть в доме всегда будут тепло, уют и аромат свежей выпечки с орехами. Желаю вам крепкого здоровья, добрых друзей и мудрости в каждом решении. Пусть все задуманное сбывается, а счастье стучится в двери каждый день.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пускай ваша жизнь будет такой же насыщенной и полезной, как спелые орешки. Желаю радости, благополучия и мирного неба над головой. Пусть любовь и тепло близких согревают вас круглый год, а в сердце всегда будет место для добрых дел и улыбок!

***

С Ореховым Спасом! Пусть Господь хранит ваш дом от бед и несчастий, а сердце - наполняет светлой верой. Желаю, чтобы жизнь была щедра на радостные события, как сад и огород - на урожай. Пусть здоровье будет крепким, а настроение солнечным.

***

От всей души поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть этот день принесет вдохновение, уют и сладкий аромат выпечки. Желаю, чтобы родные были рядом, а в доме всегда царила любовь. Пусть судьба преподносит только добрые сюрпризы. И пусть каждый день будет светлым, как утреннее солнце!

***

С праздником Орехового Спаса! Пусть жизнь будет наполнена надежными, верными и крепкими, как орех, людьми. Желаю здоровья, радости и душевного равновесия. Пусть сбываются мечты и всегда находится повод для улыбки.

***

Поздравляю с Ореховым Спасом! Пусть ваши труды будут вознаграждены сторицей, а душа будет полна благодарности. Желаю, чтобы каждый день приносил что-то хорошее и светлое. Пусть сердце хранит тепло, а разум - мудрость.

***

С Ореховым Спасом вас! Пусть этот день наполнит дом ароматом свежих пирогов и светлой радостью. Желаю, чтобы жизнь была богатой на добрые встречи, а огород и сад - восхищали урожаем. Пусть ваши силы приумножаются, а сердце остается молодым.

***

С праздником Орехового Спаса! Пусть в вашем доме всегда будет изобилие - в делах, в здоровье, в радости и урожае. Желаю тепла, гармонии и верных друзей. Пусть каждый новый день будет лучше предыдущего. И пусть ваша жизнь будет такой же крепкой и сладкой, как свежий спелый орех!

