Маленькая политическая победа: эксперт объяснил, зачем Трампу встреча Зеленский-Путин

Трамп исходит не из того, что эта встреча будет результативной, но это часть его стратегии.

Встреча президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина - это часть стратегии президента США Дональда Трампа. Особенно это важно для него до промежуточных выборов в следующем году. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Павел Климкин в эфире Radio NV.

"Первое, - это будет его маленькая политическая победа, поскольку он всем говорит, что только он может посадить нас и Кремль, если не за один стол, то хотя бы держать в том, что мы начали говорить друг с другом", - сказал он.

По словам Климкина, Стамбул не считают реальными переговорами. Однако встречи там важны в гуманитарном смысле и продолжении обменов.

Видео дня

"Но в этой реальности ожидать какого-либо прогресса довольно сложно. Поэтому перед началом политического сезона эта маленькая, скажем так, победа Трампу совершенно не лишняя. Во-вторых, он прекрасно понимает, что достичь прорывных договоренностей во время этой встречи невозможно. Он просто хочет зафиксировать что кроме американо-российского трека, есть еще и украинско-российский трек, и он начался", - пояснил эксперт.

По убеждению Климкина, вряд ли Трамп на самом деле исходит из того, что эта встреча состоится и принесет то, на что он рассчитывает.

"Но это часть его стратегии. Пока что нужно сказать, что его стратегия может и не полностью, но работает. Ему удалось втянуть Путина в реальный разговор. Я не знаю, насколько серьезно готов Путин к переговорам с нами. Я имею в этом большое сомнение. Но Трамп считает, что Путин готов к серьезным переговорам с ним", - отметил экс-министр.

Поэтому, как добавил он, демонстрация того, что мы готовы к этому разговору, важна для Трампа.

"И мы же прекрасно понимаем временную перспективу. Ее понимает так же и Путин. Для Дональда Трампа очень важно показать результат. Если он покажет его в этом политическом сезоне это конечно хорошо, но ему критически важно его показать до промежуточных выборов следующего года, иначе его будут троллить", - пояснил эксперт.

Что говорят в России о встрече Путина с Зеленским

Как сообщал УНИАН, в России снова придумали причину, почему диктатор Путин избегает прямых переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии российским СМИ обвинил в этом Запад: "Они (западные страны, - УНИАН) просто ищут повод для того, чтобы переговоры не состоялись".

Он также утверждает, что западные государства пытаются "нарушить процесс, который был начат Путиным и Трампом и дал неплохие результаты". По словам Лаврова, Москва надеется, что эти попытки будут сорваны.

Вас также могут заинтересовать новости: