Матяш уверен, что Россия уже могла бы проиграть войну, если бы союзники Украины были смелее.

Европа и США ни при каких условиях не введут свои войска на территорию Украины, так как они боятся прямого противостояния с Россией. Такое мнение высказал офицер ВСУ Александр Матяш в интервью Espreso.

"Я считаю, что иностранных военных на территории Украины не будет. У нас есть интернациональные легионы, в которых воюют, в большинстве своем, испаноязычные граждане, которые приехали сюда заработать денег. Я считаю, что ни Европа, ни США ни при каких условиях не введут свои войска на территорию Украины. Они боятся", - рассказал он.

Матяш отметил, что Россия уже могла бы проиграть войну, если бы союзники Украины были смелее и присоединились к боевым действиям. По его словам, даже Китай бы не стал вставать на российскую сторону.

"Если бы они не боялись, эта война была бы уже выиграна. Россия бы потеряла то, что имеет. Они не хотят присоединяться к этой войне. И я считаю это стратегической ошибкой. Если бы они сейчас все вместе присоединились, думаю, что мы выиграли бы эту войну. И Китай не был бы готов присоединиться. И это было бы очень классным сигналом для Тайваня. А так, по моему мнению, Китай атакует Тайвань, и Америка ничего не сделает. Опять же, это мое мнение", - подчеркнул офицер ВСУ.

Отправка иностранных войск в Украину - важные новости

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна не будет отправлять в Украину свои войска в рамках вероятного мирного соглашения с Россией. Он добавил, что Америка может предоставить воздушную поддержку.

Кроме того, Bloomberg со ссылкой на источники писало, что около десяти стран готовы направить войска в Украину после завершения войны. Отмечается, что пакет гарантий безопасности для Украины будет сформирован уже на этой неделе. Характер любой поддержки со стороны США остается неясным.

