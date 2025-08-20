Эксперты дали простой совет, как отстирать белые носки - лайфхак за копейки.

Если ваши белые носки начали терять свой прежний вид, не стоит сразу хвататься за отбеливатель или другие агрессивные средства. Есть простой и доступный способ, как отстирать сильно грязные белые носки без лишних затрат и усилий. Именно его рекомендуют эксперты.

Как отстирать белые носки от черной подошвы и отбелить застиранные

Многих хозяек волнует вопрос: как вернуть белым носкам их первоначальную яркость - отбеливает ли перекись водорода носки или как отбелить носки содой и перекисью? Эти методы работают и уже не раз были описаны, но есть и более щадящий, натуральный вариант, который не уступает по эффективности.

Простым решением поделился эксперт по удалению пятен Найджел Беарман (Nigel Bearman) из Daily Poppins. По его словам, с этим идеально справляется сок лимона: он содержит кислоту, которая не только осветляет ткань, удаляет пятна, но и помогает уничтожить бактерии. При этом лимонный сок безопасен для белых вещей и, конечно, куда экологичнее, чем "химия", пишет британский таблоид Express.co.uk.

Как отстирать белые носки от въевшейся грязи:

выжать сок лимона в ведро с горячей водой;

замочить носки в растворе на 1-2 часа - натуральные кислоты лимона эффективно растворяют пятна и убирают серость.

Если пятна особо стойкие - к примеру, черная подошва - эксперт Найджел Беарман советует влажные носки посыпать солью и аккуратно потереть перед замачиванием. После просто отправьте их в стирку.

Для лучшего результата попробуйте сушить носки на солнце: сочетание лимонного сока и солнечного света - "идеальный натуральный отбеливатель".

