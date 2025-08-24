Владимир Миколаенко был мэром Херсона с 2014 до 2020 года.

Из российского плена во время сегодняшнего обмена освобожден бывший городской голова Херсона Владимир Миколаенко.

Об этом говорится в сообщении Херсонской городской военной администрации (МВА). Там отметили, что тогдашний мэр города отстаивал европейский выбор Херсона во время Революции Достоинства, был рядом с обществом в трудные времена.

"Его не сломал плен. Он не стал куклой в руках российских пропагандистов", - отмечается в сообщении.

"Освобождение Владимира Миколаенко - это радость для родных, близких, друзей и для всей Херсонской общины. Это еще одно подтверждение того, что ни один наш гражданин не будет забыт, и мы боремся за каждого", - говорится в сообщении Херсонской МВА.

Как Владимир Миколаенко оказался в плену

Экс-мэра Херсона оккупанты похитили 18 апреля 2022 года. Перед этим он отказался от предложений о сотрудничестве от ныне ликвидированного коллаборациониста Кирилла Стремоусова.

Первое время Миколаенко находился в Херсоне, о чем свидетельствовали видео, обнародованные оккупантами.

До конца ноября 2022 года о его судьбе ничего не было известно - до тех пор пока представители Международного комитета Красного Креста не подтвердили, что он находится в российском плену.

В мае 2025 года появились данные, что экс-мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленного. Это произошло еще в 2022 году и после этого россияне больше не включали его в списки на обмен.

