Шеф-редактор считает, что Трамп вряд ли сможет закончить войну в Украине, поскольку Путин до сих пор не согласился ни на одну инициативу американского президента.

После двух саммитов по Украине, которые прошли на Аляске и в Вашингтоне, начали проглядываться четыре возможных сценария развития событий.

Об этом написал в своем материале шеф-редактор BILD Пауль Ронцхаймер. По его мнению, первый сценарий заключается в том, что война продолжится, поскольку такое предположение есть и у самих украинцев.

Ронцхаймер считает, что этот сценарий в данный момент кажется самым вероятным, об этом говорят и в Украине и европейские правительственные чиновники.

Второй сценарий заключается в том, что президент США Дональд Трамп добивается мира в Украине.

Однако, шеф-редактор оценил этот вариант крайне маловероятным, так как российский диктатор Владимир Путин до сих пор не согласился ни на одну инициативу Трампа. Россия настаивает, что весь Донбасс должен перейти России. Один дипломат Евросюза сказал BILD:

"Все, что мы слышим от российской стороны, это то, что они хотят завоевать Донбасс любой ценой, даже если это уйдут еще годы".

"Из-за оборонительных сооружений ВСУ российская победа на Донбассе возможно наступит только после 3-4 лет боев с тяжелейшими потерями", - считает журналист и добавляет, что только если Трамп сможет договориться о компромиссе по Донбассу - например, о заморозке по нынешней линии фронта - мир станет реальным.

Согласно третьему сценарию, Трамп завалит Путина санкциями. Шеф-редактор рассуждает, что вторичные санкции действительно могли бы ударить по Путину, но они повлекли бы возможные экономические последствия для США. Именно поэтому Белый дом пока не решился их вводить, но источник журналиста в окружении Трампа сказал, что "санкции все еще возможны, если Путин откажется от переговоров".

Но многие европейские аналитики, не считают, что Трамп намерен вводить жесткие санкции, поскольку он слишком часто их обещал, но так и не сделал ничего. Один из европейских дипломатов на условиях анонимности сказал журналисту, что "если бы Трамп хотел ввести санкции, он должен был сделать это не позже, чем после отказа Путина от двусторонней встречи с Зеленским".

"Но, по-видимому, Трамп пока надеется, что встреча все же состоится", - допустил Ронцхаймер.

И по четвертому сценарию США дают Украине новое оружие. США могли бы поставить Украине новое оружие, если РФ и дальше не будет идти на уступки, например, дальнобойные ракеты, которые оплатят другие члены НАТО.

"Запад мог бы дать украинцам крылатые ракеты и сказать россиянам: каждые две недели будет выходить из строя очередной завод - пока вы не согласитесь на перемирие", - считает немецкий политолог Клаудия Майор.

Окончание войны в Украине

17 августа издание WSJ назвало два сценария окончания войны в Украине. По мнению журналистов издания, лучшим сценарием для Украины и ее европейских союзников, вероятно, было бы ограничение России уже оккупированными землями.

Однако издание отметило, что после встречи Трампа с Путиным на Аляске стало неясно, что именно произойдет и когда, поскольку эта встреча разрушила надежды на дипломатический прорыв.

