Огурцы в кетчупе без стерилизации готовятся просто, а результат по достоинству оценят домашние и гости.

В этому году стоит попробовать заготовить на зиму огурцы в кетчупе чили или с более нежным соусом. Такая консервация получается очень вкусной и необычной.

Мы подобрали три разных рецепта, с помощью которых можно приготовить пикантные и хрустящие огурцы.

Огурцы в кетчупе чили - рецепт Евгения Клопотенка

Из этого количества ингредиентов получится сделать две литровые банки корнишонов. Чтоб заготовить огурцы на зиму в кетчупе, нужно взять:

килограмм огурцов;

100 граммов кетчупа чили;

две столовые ложки сахара;

две столовые ложки уксуса;

шесть горошин черного перца;

четыре зубчика чеснока;

два соцветия укропа;

два лавровых листа;

две столовые ложки соли.

Огурцы на пару часов замочите в воде. В это время промываем листья, стерилизуем банки и очищаем чеснок. Раскладываем их по банкам, а сверху размещаем огурцы с отрезанными с обеих сторон кончиками.

Воду доводим до кипения и заливаем овощи. Оставляем ненадолго, сливаем ее назад и снова доводим до кипения. В банки добавляем черный перец и лаврушку. Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.

Сливаем воду в сотейник, добавляем туда сахар, соль и кетчуп. Помешиваем, доводим до кипения и вливаем уксус. Разливаем маринад по банкам и закатываем.

Маринованные огурцы в кетчупе

Корнишоны получаются ароматными, пикантными и очень вкусными. По этому рецепту выйдет пять литровых банок. Для приготовления берем:

три килограмма огурцов;

упаковку (270 граммов) кетчупа чили;

стакан уксуса (9%);

стакан сахара;

две столвоые ложки соли;

полтора литра воды;

лавровый лист;

душистый перец;

острый перец;

чеснок.

Огурцы замачиваем минут на 20, а потом промываем их и срезаем плодоножки.

Доводим воду до кипения, добавляем в нее сахар, кетчуп, соль и уксус. Кипятим пять минут и в это время стерилизуем в микроволновке банки. Раскладываем по ним нарезанный пластинкам чеснок и кружочки острого перца.

Плотно укладываем огурцы и заливаем маринадом. Накрываем их крышками и стерилизуем в кастрюле с водой десять минут. Затем достаем и закрываем. Переворачиваем банки и оставляем укутанными до остывания.

Хрустящие огурцы в кетчупе - рецепт

Те, кто не любит острое, также могут приготовить огурцы в кетчупе. Просто не нужно брать пикантный соус. На три литровые банки нужно взять:

полтора килограмма огурцов;

полтора литра воды;

шесть столовых ложек кетчупа;

три столовые ложки уксуса (9%);

три столовые ложки сахара;

полторы столовые ложки соли;

шесть зубчиков чеснока;

полтора листа хрена;

три листа черной смородины;

шесть зонтиков укропа;

девять стеблей петрушки;

шесть горошков душистого перца.

Огурцы предварительно замачиваем. В стерилизованные банки выкладываем укроп, хрен, смородиновые листья, петрушку, чеснок и перец.

Плотно укладываем огурцы и заливаем кипятком. Накрываем крышками и оставляем минут на 10. Сливаем жидкость в кастрюлю, добавляем кетчуп, сахар и соль. Доводим до кипения и через минуту вливаем уксус. Хорошо перемешиваем и заливаем маринадом огурцы.

Закрываем консервацию, переворачиваем верх дном и оставляем так до остывания. Хрустящие огурцы в кетчупе - готовы.

