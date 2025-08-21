В этому году стоит попробовать заготовить на зиму огурцы в кетчупе чили или с более нежным соусом. Такая консервация получается очень вкусной и необычной.
Мы подобрали три разных рецепта, с помощью которых можно приготовить пикантные и хрустящие огурцы.
- Огурцы в кетчупе чили - рецепт Евгения Клопотенка
- Маринованные огурцы в кетчупе
- Хрустящие огурцы в кетчупе - рецепт
Огурцы в кетчупе чили - рецепт Евгения Клопотенка
Из этого количества ингредиентов получится сделать две литровые банки корнишонов. Чтоб заготовить огурцы на зиму в кетчупе, нужно взять:
- килограмм огурцов;
- 100 граммов кетчупа чили;
- две столовые ложки сахара;
- две столовые ложки уксуса;
- шесть горошин черного перца;
- четыре зубчика чеснока;
- два соцветия укропа;
- два лавровых листа;
- две столовые ложки соли.
Огурцы на пару часов замочите в воде. В это время промываем листья, стерилизуем банки и очищаем чеснок. Раскладываем их по банкам, а сверху размещаем огурцы с отрезанными с обеих сторон кончиками.
Воду доводим до кипения и заливаем овощи. Оставляем ненадолго, сливаем ее назад и снова доводим до кипения. В банки добавляем черный перец и лаврушку. Заливаем кипятком, накрываем крышками и оставляем на 15 минут.
Сливаем воду в сотейник, добавляем туда сахар, соль и кетчуп. Помешиваем, доводим до кипения и вливаем уксус. Разливаем маринад по банкам и закатываем.
Маринованные огурцы в кетчупе
Корнишоны получаются ароматными, пикантными и очень вкусными. По этому рецепту выйдет пять литровых банок. Для приготовления берем:
- три килограмма огурцов;
- упаковку (270 граммов) кетчупа чили;
- стакан уксуса (9%);
- стакан сахара;
- две столвоые ложки соли;
- полтора литра воды;
- лавровый лист;
- душистый перец;
- острый перец;
- чеснок.
Огурцы замачиваем минут на 20, а потом промываем их и срезаем плодоножки.
Доводим воду до кипения, добавляем в нее сахар, кетчуп, соль и уксус. Кипятим пять минут и в это время стерилизуем в микроволновке банки. Раскладываем по ним нарезанный пластинкам чеснок и кружочки острого перца.
Плотно укладываем огурцы и заливаем маринадом. Накрываем их крышками и стерилизуем в кастрюле с водой десять минут. Затем достаем и закрываем. Переворачиваем банки и оставляем укутанными до остывания.
Хрустящие огурцы в кетчупе - рецепт
Те, кто не любит острое, также могут приготовить огурцы в кетчупе. Просто не нужно брать пикантный соус. На три литровые банки нужно взять:
- полтора килограмма огурцов;
- полтора литра воды;
- шесть столовых ложек кетчупа;
- три столовые ложки уксуса (9%);
- три столовые ложки сахара;
- полторы столовые ложки соли;
- шесть зубчиков чеснока;
- полтора листа хрена;
- три листа черной смородины;
- шесть зонтиков укропа;
- девять стеблей петрушки;
- шесть горошков душистого перца.
Огурцы предварительно замачиваем. В стерилизованные банки выкладываем укроп, хрен, смородиновые листья, петрушку, чеснок и перец.
Плотно укладываем огурцы и заливаем кипятком. Накрываем крышками и оставляем минут на 10. Сливаем жидкость в кастрюлю, добавляем кетчуп, сахар и соль. Доводим до кипения и через минуту вливаем уксус. Хорошо перемешиваем и заливаем маринадом огурцы.
Закрываем консервацию, переворачиваем верх дном и оставляем так до остывания. Хрустящие огурцы в кетчупе - готовы.