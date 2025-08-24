Дипломатия Трампа по Украине похожа на карусель, - WP

Хотя Трамп отошел от некоторых позиций Путина, ощутимого прогресса в прекращении войны в Украине достигнуто мало.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский вместе с семью европейскими лидерами встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Западные союзники пытались отвлечь внимание Трампа от уступок Москве, на которые он, казалось, был готов после саммита с Владимиром Путиным на Аляске, пишет The Washington Post.

По данным американских СМИ, во время встречи в Вашингтоне европейские политики пытались удовлетворить "аппетит Трампа к лести". Зеленский, который стремился избежать нового скандала, во время своего выступления выразил благодарность более десяти раз за пять минут.

Несмотря на дипломатические усилия, достичь цели Трампа - "прекратить убийства и остановить войну в Украине" - не удалось. Американский лидер после разговора с Путиным написал в соцсетях:

Видео дня

"Всеми было решено, что лучший способ прекратить ужасную войну между Россией и Украиной - это перейти непосредственно к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня".

Однако Кремль продолжает требовать от Киева уступок, включая отказ от значительной части Донбасса.

"Учитывая, что Путин не смог обеспечить себе эту землю военным путем, давление на Украину, чтобы она добровольно передала территории, было бы полным фарсом и возмущением... Это поощрило бы агрессоров в мире силой захватывать чужие земли", - предостерегли в совместной статье бывший посол США Эрик С. Эдельман и директор Института Джорджа Буша Дэвид Дж.

Бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон раскритиковал подход Трампа, заявив, что он "постоянно неправильно понимаете, о чем говорит другая сторона".

Эксперты отмечают, что Трамп пытается искать быстрых политических побед, игнорируя традиционные дипломатические процессы. "Отсутствие выбора в конце концов само по себе становится выбором", - отметил Джеймс Линдсей из Совета по международным отношениям.

Переговоры в Вашингтоне

Как сообщал УНИАН, в середине августа в Белом доме собрались президент Владимир Зеленский, руководители Европейского Союза и НАТО, а также лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии и Финляндии. Мероприятие было организовано после недавней встречи на Аляске между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, вызвавшей беспокойство у Европы.

Европейцы настаивали на четких гарантиях безопасности для Украины, похожих на статью 5 НАТО, и отвергая любые договоренности за спиной Киева. Зато Трамп выразил готовность поддержать мирный план и присоединиться к гарантиям безопасности, хотя точные обязательства оставались размытыми.

Впоследствии Трамп снова связался с Путиным по телефону и якобы получил от него согласие на встречу с Зеленским. Однако в последующие дни Россия начала явно уклоняться от организации такой встречи и даже отрицать, что давала такие обещания.

Вас также могут заинтересовать новости: