Фейковую информацию нашли в учебнике по географии авторства Альберто Фре для учеников средней школы.

В итальянском учебнике нашли карту с Украиной в составе России.

Об этом сообщает посольство Украины в Италии на своей странице в Facebook.

На фейковую информацию в учебнике по географии "Namaskar.Benvenuti nel mondo della geografia" авторства Альберто Фре (Alberto Frè) для учащихся средней школы обратили внимание читатели.

Посольство уже обратилось в Министерство образования Италии, Ассоциацию итальянских издателей и издательство вышеупомянутого учебника с призывом исправить указанную статью, в свою очередь, предлагая, открытость к сотрудничеству.

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Другой скандал с фейковой картой Украины

В июле украинское представительство компании JBL попало в политический скандал. Так, на странице компании появилась сториз с картой и вопросом "А из какого ты города?". При этом была обнародована карта Украины без Крыма и Донбасса.

Публикация вызвала негативную реакцию пользователей, поэтому JBL пришлось извиняться.

Впоследствии компания уволила работников, которые разместили на страницах компании в Instagram карту Украины без Крыма и оккупированных территорий Востока страны.

Автор: Денис Прядко