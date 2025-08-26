Чтобы засолить сало по этому рецепту, рассол не нужен.

Как вкусно засолить сало в банке? Очень часто для этого используют рассол, но есть способ намного проще и быстрее - сухой. Так солили сало еще наши бабушки и прабабушки и, надо сказать, знали в этом толк: украинский национальный продукт получается нежным, ароматным и тающим во рту. Рассказываем, как готовить.

Как засолить сало в банке сухим способом

Сухой способ засолки предполагает минимум ингредиентов.

На 1 кг сала нужно взять:

250 г крупной соли;

1 ст. л. черного молотого перца;

1 головку чеснока.

Как засолить сало в банке

Сало разрезать на несколько частей (они должны поместиться в банку). В каждой сделать надрезы - в них вставить очищенные кусочки чеснока. Затем все куски сала натереть смесью соли и перца.

Дно банки присыпать солью, сложить кусочки сала в банку, присыпать сверху оставшимися специями и закрыть крышкой.

Банку з салом следует оставить при комнатной температуре на сутки, а затем поставить в холодильник - на 3-7 дней. После сало можно переложить в морозилку.

Засоленное таким способом сало получается соленым в меру и очень ароматным.

Ранее мы также рассказывали, как готовится борщевая заправка на зиму по-украински.

