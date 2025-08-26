Как вкусно засолить сало в банке? Очень часто для этого используют рассол, но есть способ намного проще и быстрее - сухой. Так солили сало еще наши бабушки и прабабушки и, надо сказать, знали в этом толк: украинский национальный продукт получается нежным, ароматным и тающим во рту. Рассказываем, как готовить.
Как засолить сало в банке сухим способом
Сухой способ засолки предполагает минимум ингредиентов.
На 1 кг сала нужно взять:
- 250 г крупной соли;
- 1 ст. л. черного молотого перца;
- 1 головку чеснока.
Как засолить сало в банке
Сало разрезать на несколько частей (они должны поместиться в банку). В каждой сделать надрезы - в них вставить очищенные кусочки чеснока. Затем все куски сала натереть смесью соли и перца.
Дно банки присыпать солью, сложить кусочки сала в банку, присыпать сверху оставшимися специями и закрыть крышкой.
Банку з салом следует оставить при комнатной температуре на сутки, а затем поставить в холодильник - на 3-7 дней. После сало можно переложить в морозилку.
Засоленное таким способом сало получается соленым в меру и очень ароматным.
