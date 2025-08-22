Даже без бытовой химиии в помещении будет чисто, если знать, с чем мыть полы.

Мытье полов помогает поддерживать в жилищах чистоту, убивать бактерии и даже противостоять нашествиям насекомых. Для усиления эффекта в воду обычно добавляют специальные средства, которые дезинфицируют и ароматизируют помещение.

Однако, такая бытовая химия может быть очень недешевой. Мы узнали, что можно добавить в воду, чтобы помыть пол и при этом не тратить много денег.

Что добавить в воду, чтобы пол блестел

Универсальным помощником считается обычный столовый уксус. Он хорошо обезжиривает поверхности, действует как антисептик, убирает неприятные запахи и не оставляет разводов.

Как сделать раствор для мытья полов на его основе:

берем ведро теплой воды;

добавляем 100-150 миллилитров уксуса;

протираем поверхности.

Если на вашем полу много следов от обуви и пятен, стоит попробовать другой вариант. На ведро воды нужно взять сок одного лимона или две чайные ложки лимонной кислоты.

Такой раствор убирает жировые отложения и неприятные запахи. После него остается приятный и свежий аромат цитрусовых.

Чтоб отмыть линолум или кафель от сложный загрязнений, добавьте в ведро воды две столовые ложки соды. Ею можно посыпать и сами пятна. Главное запомните: ламинат и паркет этим раствором мыть нельзя - останутся царапины.

Для мытья деревянных полов добавьте несколько капель йода в воду. Он сработает как антисептик и придаст теплый приятный оттенок покрытию.

Теперь рассмотрим, что добавить в воду для мытья полов для дезинфекции. Это особенно актуально, когда активизируются сезонные болезни. Чтоб дом был в безопасности от микробов, добавьте на ведро воды стакан этилового или медицинского спирта и мойте полы.

В этом методе есть только два недостатка - спирт может разрушить лаковое покрытие и нужно проветривать помещение после обработки.

Напоследок отметим, что добавить в воду для мытья полов для запаха. Нужно растворить в воде примерно пять капель эфирного масла. Можно взять эвкалипт, лимон, лаванду, чайное дерево или любое другое. Такая жидкость хорошо отмоет полы, оставив после себя приятный аромат.

Если есть время, то стоит попробовать приготовить отвар из лаврового листа или хвои. Они оставят после себя травяной запах и отпугнут насекомых.

Отварите горсть хвойных веточек в литре воды и разведите в ведре до нужного количества. Этой жидкостью можно протирать плинтуса, мебель или просто мыть полы.

