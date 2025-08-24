В рамках программы Interflex в Британии прошли подготовку более 50 тысяч украинских бойцов.

Великобритания продолжит программу подготовки украинских бойцов, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед заключением любых гарантий безопасности, которые будут поддержаны Европой и США. Известно, что эти гарантии связаны с потенциальным мирным соглашением. Об этом пишет Bloomberg.

Как сообщили в Министерстве обороны страны, программа Interflex по боевой подготовке и обучению лидерских навыков будет продолжена как минимум до конца 2026 года.

"Работа над потенциальным мирным соглашением между Украиной и Россией набрала обороты на этой неделе, когда военные руководители США и Европы встретились для обсуждения гарантий безопасности для Украины. "Коалиция желающих", возглавляемая Великобританией и Францией, разработала планы развертывания многонациональных военных сил в Украине для сдерживания атак после заключения мирного соглашения", - напомнили в материале.

Видео дня

В то же время в Минобороны Великобритании добавили, что во встречах в течение последних месяцев приняли участие более 200 военных планировщиков и представители около 30 стран.

В Bloomberg добавили, что первый этап пакета мер, который разрабатывается, будет предусматривать усиление украинской армии.

"Эти силы будут поддерживаться многонациональной группой, состоящей преимущественно из европейских войск, которые будут размещены в Украине подальше от линии фронта. Другая часть плана предусматривает так называемую поддержку со стороны США, которая будет заключаться в обмене разведданными, наблюдении за границей, поставке вооружения и, возможно, средств противовоздушной обороны", - подчеркнули в издании.

Известно, что в рамках программы Interflex в Британии прошли подготовку более 50 тысяч украинских военных.

"Мы продолжим усиливать нашу поддержку вместе с союзниками, чтобы Украина могла защищаться сегодня и сдерживать завтра. Учитывая продолжающиеся российские атаки, мы должны поставить Вооруженные силы Украины в самое сильное возможное положение. И поскольку борьба за мир продолжается, мы должны сделать украинцев сильнейшим возможным сдерживающим фактором для обеспечения будущего мира", - добавил министр обороны Великобритании Джон Хили.

Украина и Великобритания - последние новости

Ранее издание The Guardian писало, что Британия готова отправить свои войска в Украину, но есть нюанс. По информации источников издания, страна не будет размещать своих солдат вблизи линии фронта.

В то же время авиационный эксперт Анатолий Храпчинский оценил, сможет ли Великобритания патрулировать украинское небо. Он считает, что вряд ли британская инициатива по патрулированию воздушного пространства Украины их авиацией будет реализована.

"Они говорят, что это возможно при гарантиях США. То есть они говорят - если США что-то сделают, то и мы тогда будем использовать такие инструменты", - подчеркнул Храпчинский.

Вас также могут заинтересовать новости: