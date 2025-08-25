Ученые исследовали образцы почвы Луны, которые были запечатаны 50 лет: что они узнали

Новейшие технологии помогли лучше понять причины оползневых процессов на Луне.

В декабре 1972 года экипаж американского космического корабля Аполлон-17 привез на Землю образцы с Луны. Эти образцы были намеренно запечатаны более 50 лет, чтобы их можно было изучить с помощью более передовых методов и технологий. Теперь их наконец открыли, проливая свет на давнюю лунную тайну, пишет iflscience.com.

"Аполлон-17" был последней на сегодня миссией NASA на поверхность Луны. В составе экипажа был ученый - пилот лунного модуля Гаррисон Шмитт имел докторскую степень по геологии. Именно он собирал образцы и изучал горные породы Луны вместе с другим астронавтом Юджином Сернаном.

В том числе образцы собрали из "Светлой мантии" - чрезвычайно яркой 5-километровой залежи материала, находящейся у подножия горы Южный массив. Ученые подозревают, что это могли быть выброшенные отложения в результате удара, который вызвал образование 85-километрового кратера.

В исследовании, опубликованном в "Журнале геофизических исследований: Планеты" доктор Джулия Маньярини из Музея естественной истории в Лондоне объяснила, что они изучали несколько гипотез происхождения "Светлой мантии". Среди них предположение, что этот материал образовался в результате выбросов после удара метеорита. Или же это последствия оползневых отложений, вызванных сотрясением почвы из-за сейсмической активности.

Кроме этого, ученых озадачивает, как материал, образующий "Светлую мантию", смог так сильно распространиться. Проблема заключается в том, что ничто другое на Луне так не выглядит.

Во время пребывания на Луне Шмитт и Сернан собрали почти 120 килограммов образцов, преодолев около 30 километров. Многие образцы были исследованы за прошедшие годы, но значительная часть из них была скрыта, чтобы их можно было изучать с помощью более передовых технологий и новых научных подходов.

Сейчас их изучают с помощью микро-КТ-сканирования, что близко к сканированию медицинского уровня и это позволяет исследовать образцы в мельчайших деталях. Рассматривая эти образцы, команда смогла исследовать обломки внутри них. Это фрагменты горной породы, которые откололись; в этом случае, как считается, происходят с горы Южный массив, когда произошел оползень.

Обломки рассказали ученым, что во время оползня материал распадался и вел себя, как жидкость. Это может помочь объяснить, как материал настолько распространился. Однако первоначальная причина оползня. Высоко вероятно, что это все же следствие попадания метеорита Тихо в поверхность Луны, который создал один большой кратер и много вторичных.

Образцы были открыты в рамках новой инициативы NASA накануне долгожданного возвращения программы Artemis на Луну. В NASA объяснили, что планируют собрать максимально научных данных из образцов, возвращенных программой Apollo, для подготовки к будущим лунным миссиям, запланированным на 2020-е годы и позже.

Напомним, что исследование Луны продолжается не только со стороны США. Китайские ученые также активно изучают идею высадки людей на поверхность Луны и возможность создания там колонии. В частности, они придумали, как можно обеспечить астронавтов водой, чтобы не транспортировать ее с Земли.

