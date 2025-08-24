Впрочем, это оказалось необязательным, ведь игра и так стала сверхпопулярной.

Оказывается, что даже несмотря на бешеную популярность Battlefield 6, которая была достигнута, в основном, благодаря сарафанному радио, EA всё ещё тратит огромные деньги для продвижения игры через инфлюенсеров.

Инсайдер TheGhostOfHope утверждает, что EA заключила крупную промо-кампанию с контентмейкерами. Минимальные выплаты составляют около 10 тысяч долларов, а топовые стримеры и блогеры могли получить до 300 тысяч долларов за то, что они активно играют в бету и деляться впечатлениями.

Ещё несколько месяцев назад Insider Gaming писали статью о рекламной кампании Battlefield 6, где уже упоминали огромные гонорары для стримеров, но без конкретных сумм.

Практика не нова - издатели уже давно сотрудничают с инфлюенсерами для продвижения игры, но, похоже, в случае с Battlefield 6, EA не ожидала, что игра настолько приглянется игрокам и сама справится со своей рекламой ещё на стадии открытой беты.

Ранее аналитик Майкл Пахтер рассказал, что EA собирается выпускать новые части Battlefield каждый год. Компания сделает три студии, каждой из которых потребуется 3 года на разработку одной игры.

