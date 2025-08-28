Какие церковные праздники отмечают в начале осени по новому и старому календарю.

Первый месяц осени богат на православные праздники. В сентябре верующие вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и святых отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия. Также в этом месяце почитают по новому стилю апостола Иоанна Богослова. Какие еще события ожидаются в этом месяце по новому и старому стилю - рассказываем далее.

Новый церковный православный календарь на сентябрь 2025

С переходом украинской церкви в 2023 году на новоюлианский календарь даты неподвижных праздников (фиксированные) сдвинулись на 13 дней назад. Теперь такие события, как Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и день памяти святых отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия отмечаются в иные дни. Память Иоанна Богослова по новому стилю также совершается в сентябре, а не в октябре, как это было ранее.

Церковные праздники в сентябре 2025 по новому стилю:

1.09 - начало индикта - церковное новолетие, Собор Винницких святых.

2.09 - прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских.

3.09 - сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и других с ним, мц. Василиссы Никомидийской, Писидийской Мироточивой иконы Божией Матери.

4.09 - сщмч. Вавилы, еп. Антиохийского, и с ним трех отроков, прор. Моисея Боговидца, обретение мощей свт. Иосафа (Горленко), еп. Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

5.09 - прмч. Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).

6.09 - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Михайлово чудо).

7.09 - прмч. Макария, архим. Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

8.09 - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии-премудрости Божией (Киевской), Почаевской, Домницкой и Каменка-Струиловой иконы Божией Матери.

9.09 - правв. Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

10.09 - мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, прп. Павла Послушливого, Печерского.

11.09 - прп. Феодоры Александрийской Младшей.

12.09 - сщмч. Автонома, еп. Италийского.

13.09 - суббота перед Воздвижением, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сщмч. Корнилия Сотника, еп.

14.09 - Воздвижение Креста Господня, упококение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.

15.09 - вмч. Никиты.

16.09 - вмц. Евфимии Всехвальной, свт. Киприана, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

17.09 - мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

18.09 - прп. Евмения, еп. Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.

19.09 - мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта, блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского.

20.09 - мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, прп. и блгв. кн. Черниговского Олега Романовича.

21.09 - ап. от 70-ти Кодрата, обретение мощей свт. Димитрия (Туптала), митр. Ростовского.

22.09 - прор. Ионы.

23.09 - зачатие честного, славногo пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.

24.09 - равноап. Феклы, первомуч., прп. Феодосия Манявского.

25.09 - прп. Евфросинии Александрийской.

26.09 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

27.09 - мч. Каллистрата и дружины его.

28.09 - Собор преподобных отцов Киево-Печерских (в Ближних пещерах).

29.09 - прп. Кириака, пустынника.

30.09 - свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси.

Таким образом, в сентябре православные отмечают четыре больших праздника, из которых два - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня - двунадесятые.

Православный календарь по старому стилю на сентябрь 2025

В Украине часть православных верующих придерживается юлианского календаря (старого), поэтому фиксированные церковные праздники они отмечают на 13 дней позже, чем по новому календарю.

Церковные праздники по старому стилю на сентябрь 2025:

1.09 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

2.09 - прор. Самуила.

3.09 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

4.09 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия и других.

5.09 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).

6.09 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.

7.09 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.

8.09 - мч. Адриана и мц. Наталии.

9.09 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

10.09 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

11.09 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.

12.09 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, Константинопольских патриархов.

13.09 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

14.09 - начало индикта - церковное новолетие, Собор Винницких святых.

15.09 - прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских.

16.09 - сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и других с ним, мц. Василиссы Никомидийской, Писидийской Мироточивой иконы Божией Матери.

17.09 - сщмч. Вавилы, еп. Антиохийского, и с ним трех отроков, прор. Моисея Боговидца, обретение мощей свт. Иосафа (Горленко), еп. Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".

18.09 - прмч. Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).

19.09 - воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колоссах).

20.09 - прмч. Макария, архим. Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").

21.09 - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии-премудрости Божией (Киевской), Почаевской, Домницкой и Каменка-Струиловой иконы Божией Матери.

22.09 - правв. Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.

23.09 - мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, прп. Павла Послушливого, Печерского.

24.09 - прп. Феодоры Александрийской Младшей.

25.09 - сщмч. Автонома, еп. Италийского.

26.09 - день освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.

27.09 - Воздвижение Креста Господня, упококение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.

28.09 - вмч. Никиты.

29.09 - вмц. Евфимии Всехвальной, свт. Киприана, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.

30.09 - мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Многодневных постов в сентябре нет.

