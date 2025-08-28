ua.depositphotos.com

Первый месяц осени богат на православные праздники. В сентябре верующие вспоминают Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и святых отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия. Также в этом месяце почитают по новому стилю апостола Иоанна Богослова. Какие еще события ожидаются в этом месяце по новому и старому стилю - рассказываем далее.

Новый церковный православный календарь на сентябрь 2025 

С переходом украинской церкви в 2023 году на новоюлианский календарь даты неподвижных праздников (фиксированные) сдвинулись на 13 дней назад. Теперь такие события, как Рождество Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня и день памяти святых отцов Киево-Печерских Антония и Феодосия отмечаются в иные дни. Память Иоанна Богослова по новому стилю также совершается в сентябре, а не в октябре, как это было ранее.

Церковные праздники в сентябре 2025 по новому стилю:

Видео дня
  • 1.09 - начало индикта - церковное новолетие, Собор Винницких святых. 
  • 2.09 - прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских.
  • 3.09 - сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и других с ним, мц. Василиссы Никомидийской, Писидийской Мироточивой иконы Божией Матери.
  • 4.09 - сщмч. Вавилы, еп. Антиохийского, и с ним трех отроков, прор. Моисея Боговидца, обретение мощей свт. Иосафа (Горленко), еп. Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
  • 5.09 - прмч. Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).
  • 6.09 - воспоминание чуда Архистратига Михаила в Хонах (Михайлово чудо). 
  • 7.09 - прмч. Макария, архим. Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
  • 8.09 - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии-премудрости Божией (Киевской), Почаевской, Домницкой и Каменка-Струиловой иконы Божией Матери.
  • 9.09 - правв. Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
  • 10.09 - мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, прп. Павла Послушливого, Печерского.
  • 11.09 - прп. Феодоры Александрийской Младшей.
  • 12.09 - сщмч. Автонома, еп. Италийского.
  • 13.09 - суббота перед Воздвижением, память обновления (освящения) храма Воскресения Христова в Иерусалиме, сщмч. Корнилия Сотника, еп.
  • 14.09 - Воздвижение Креста Господня, упококение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.
  • 15.09 - вмч. Никиты.
  • 16.09 - вмц. Евфимии Всехвальной, свт. Киприана, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.
  • 17.09 - мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.
  • 18.09 - прп. Евмения, еп. Гортинского, Молченской иконы Божиeй Матери.
  • 19.09 - мчч. Трофима, Савватия и Доримедонта, блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и Киевского.
  • 20.09 - мчч. и испп. Михаила, кн. Черниговскогo, и боярина егo Феодора, чудотворцев, прп. и блгв. кн. Черниговского Олега Романовича.
  • 21.09 - ап. от 70-ти Кодрата, обретение мощей свт. Димитрия (Туптала), митр. Ростовского.
  • 22.09 - прор. Ионы.
  • 23.09 - зачатие честного, славногo пророка, Предтечи и Крестителя Иоанна.
  • 24.09 - равноап. Феклы, первомуч., прп. Феодосия Манявского. 
  • 25.09 - прп. Евфросинии Александрийской.
  • 26.09 - апостола и евангелиста Иоанна Богослова.
  • 27.09 - мч. Каллистрата и дружины его.
  • 28.09 - Собор преподобных отцов Киево-Печерских (в Ближних пещерах).
  • 29.09 - прп. Кириака, пустынника.
  • 30.09 - свт. Михаила, первого митр. Киевского и всея Руси.

Таким образом, в сентябре православные отмечают четыре больших праздника, из которых два - Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Креста Господня - двунадесятые.

Церковные праздники в августе 2025 по новому стилю

Православный календарь по старому стилю на сентябрь 2025

В Украине часть православных верующих придерживается юлианского календаря (старого), поэтому фиксированные церковные праздники они отмечают на 13 дней позже, чем по новому календарю.

Церковные праздники по старому стилю на сентябрь 2025:

  • 1.09 - мч. Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.
  • 2.09 - прор. Самуила.
  • 3.09 - ап. от 70-ти Фаддея, мч. Вассы и чад ее мчч. Феогния, Агапия и Писта, прп. Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.
  • 4.09 - мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия и других.
  • 5.09 - мч. Луппа Солунского (Фессалоникийского).
  • 6.09 - свмч. Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова.
  • 7.09 - перенесение мощей ап. Варфоломея (Нафанаила), ап. от 70-ти Тита, еп. Критского.
  • 8.09 - мч. Адриана и мц. Наталии.
  • 9.09 - прп. Пимена Великого, прпп. Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.
  • 10.09 - прп. Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей прп. Иова Почаевского, Собор прпп. отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах. 
  • 11.09 - Усекновение главы Иоанна Предтечи, поминовение погибших защитников Украины.
  • 12.09 - свтт. Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, Константинопольских патриархов. 
  • 13.09 - Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.
  • 14.09 - начало индикта - церковное новолетие, Собор Винницких святых. 
  • 15.09 - прпп. Антония и Феодосия Киево-Печерских.
  • 16.09 - сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, и других с ним, мц. Василиссы Никомидийской, Писидийской Мироточивой иконы Божией Матери.
  • 17.09 - сщмч. Вавилы, еп. Антиохийского, и с ним трех отроков, прор. Моисея Боговидца, обретение мощей свт. Иосафа (Горленко), еп. Белгородского, иконы Божией Матери "Неопалимая Купина".
  • 18.09 - прмч. Афанасия, игумена Берестейского, убиение блгв. кн. Глеба (в крещении Давида).
  • 19.09 - воспоминание чуда архистратига Михаила в Хонах (Колоссах). 
  • 20.09 - прмч. Макария, архим. Каневского, Овручского, Переяславского чудотворца, иконы Божией Матери "Винницкая" ("Винницко-Рожецкая").
  • 21.09 - Рождество Пресвятой Богородицы, иконы Софии-премудрости Божией (Киевской), Почаевской, Домницкой и Каменка-Струиловой иконы Божией Матери.
  • 22.09 - правв. Богоотцов Иоакима и Анны, обретение и перенесение мощей свт. Феодосия, архиеп. Черниговского.
  • 23.09 - мцц. Минодоры, Митродоры и Нимфодоры, прп. Павла Послушливого, Печерского.
  • 24.09 - прп. Феодоры Александрийской Младшей.
  • 25.09 - сщмч. Автонома, еп. Италийского.
  • 26.09 - день освящения храма Воскресения Христова в Иерусалиме.
  • 27.09 - Воздвижение Креста Господня, упококение свт. Иоанна Златоуста, Леснинской иконы Божией Матери.
  • 28.09 - вмч. Никиты.
  • 29.09 - вмц. Евфимии Всехвальной, свт. Киприана, митр. Киевского и всея Руси, чудотворца.
  • 30.09 - мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Многодневных постов в сентябре нет. 

Вас также могут заинтересовать новости: