Ведущая рассказала, за что любит своего мужа.

Известная украинская телеведущая Екатерина Осадчая трогательно поздравила своего мужа Юрия Горбунова с юбилеем. Сегодня, 24 августа, телеведущему и актеру исполнилось 55 лет. По этому случаю Катя рассказала, за что она его любит. Видео телеведущая выложила в Instagram.

"Вообще, нельзя говорить "я тебя люблю за что-то". Я тебя люблю потому, что ты есть, - отметила Осадчая. - Всегда, в любой ситуации ты с юмором выходишь из самых сложных, иногда даже грустных, историй. Ну и ты из меня лаха дреш все время. Как ты меня называешь? Старушечкой".

Не могла Катя обойти стороной и тот факт, что Горбунов - замечательный отец. По ее словам, Юрий заботится о своих сыновьях так, как никто другой.

"Ты самый лучший папа в мире. Ты обожаешь наших ребят. Ты волнуешься за них больше, чем за меня, за себя и за кого-либо. С детства менял подгузники, гулял, кормил, просыпался ночью. Поэтому ты лучший папа в мире", - подчеркнула Екатерина.

Также Осадчая выделила хозяйственные навыки своего мужа и рассказала, как он заботится о других:

"Третье. Ты лучший хозяин. Поехать в супермаркет, убрать в саду, убрать дома. Юра всегда по хозяйству 10/10. Четвертое. Ты самый заботливый для меня, для детей, для своих окружающих. Ты человек, который откликнется. Ты человек, который обязательно поможет. Поэтому ты человек с большим сердцем".

Напоследок Екатерина Осадчая не могла не использовать возможность в очередной раз сказать, как она любит своего мужа Юрия:

"Пятое. Я просто очень тебя люблю. С днем рождения. 55 - только начало. Ну и если я твоя старушка, то с днем рождения, мой старичок".

