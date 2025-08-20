Всего из двух ингредиентов можно сделать домашний раствор, который легко растворит любой налет.

Чистота в ванной комнате имеет особое значение, так как гигиена невероятно важна для здоровья человека. Из-за влаги в этом помещении часто накапливаются бактерии и налет.

В связи с этим полезно знать, чем отмыть сильно загрязненную душевую кабину, чтоб она снова стала блестящей и безопасной для использования.

Как отмыть душевую кабинку от налета

Как пишет Express, эта тема активно обсуждается в Facebook. Профессиональная уборщица Анна Кручитти отметила, что использует для очистки раствор лимонной кислоты. Ее поддержали и другие пользователи соцсети.

Софи, автор блога Sustainable Lazy, поделилась, как приготовить идеальный спрей для удаления накипи и мыльных разводов. Поскольку известковый налет имеет щелочных свойства, то для его растворения прекрасно подойдет кислота.

"Если накипь накопилась, ее может быть трудно удалить. Проще всего развести лимонную кислоту в горячей воде и замочить загрязнения. Если накипь особенно сильная, может потребоваться несколько попыток", - отметила эксперт.

Теперь перейдем к тому, чем отмыть душевую кабинку в домашних условиях. Чтоб приготовить средство для опрыскивания, берем:

столовую ложку лимонной кислоты;

250 миллилитров горячей воды.

Лимонная кислота лучше растворяется в горячей воде, поэтому не используйте для этого теплую или холодную. Когда жидкость будет готова, перелейте ее в пульверизатор и нанесите на поверхность душевой кабины. Оставляем так на несколько минут, а затем можно протирать.

Регулярное использование такого спрея поможет предотвратить повторное появление известкового налета.

Имея в арсенале это средство, можно будет больше не мучиться вопросом, чем отмыть душевую кабинку.

