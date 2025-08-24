Король Карл ІІІ призвал к "справедливому и прочному миру".

Король Великобритании Чарльз ІІІ направил Украине послание поддержки в честь Дня независимости, в котором призвал к "справедливому и прочному миру" для прекращения войны. Послание британского монарха опубликовал президент Украины Владимир Зеленский в социальных сетях.

Я продолжаю испытывать величайшее и глубочайшее восхищение несокрушимым мужеством и духом украинского народа. Я все еще надеюсь, что наши страны смогут и дальше тесно сотрудничать для достижения справедливого и крепкого мира в Украине", - говорится в послании.

При этом президент Украины заявил, что слова британского монарха стали "истинным вдохновением для нашего народа", и поблагодарил Великобританию за поддержку.

"Добрые слова Его Величества — истинное вдохновение для нашего народа в это трудное время войны. "Мы ценим лидерство Соединенного Королевства в поддержке Украины и нашего правого дела: защиты свободы от тирании и обеспечения прочного мира в Украине и во всей Европе", отметил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что Великобритания продолжит программу подготовки украинских бойцов, чтобы помочь Киеву укрепить свою армию перед заключением любых гарантий безопасности.

Украину в День Независимости поздравили множество западных лидеров. В частности, президент США Дональд Трамп в обращении подчеркнул, что Соединенные Штаты верят в будущее Украины как независимого государства.

Также напомним, сегодня в Киеве с визитом находится Специальный представитель президента США Кит Келлог, а также премьер Канады Марк Карни, который уже пообещал Украине 1 миллиард долларов на вооружение.

